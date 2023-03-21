▲ Pérez 奪下生涯第五勝、Verstappen 取得亞軍並創最快圈速

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Sergio Pérez在有F1最快城市賽道之稱的沙烏地阿拉伯吉達濱海賽道取得竿位起跑。儘管第一圈先由Fernando Alonso搶下1號彎，但他因起跑位置錯誤而獲加時處罰，讓Sergio Pérez隨後在第4圈要回領先，並透過出色的駕駛技術和車速優勢，在第10圈開始拉開差距，一路領先，最後他駕駛BR19賽車率先衝線，拿下冠軍寶座。
從第15位發車起步的Max Verstappen自起步開始，就在賽車平均單圈速度高達時速250 公里，在共有27個彎道的吉達濱海賽道上演「超車秀」，一路追趕努力縮小差距，僅用8圈讓排名進入前十位，到第25圈時成功超越Fernando Alonso。Max Verstappen持續縮短自己與隊友的距離，最終獲得第二名，並在最後一圈創下最快單圈速度（1分31.906秒），捍衛車手積分寶座。
Sergio Pérez表示，「取得這項成績比預期困難，儘管安全車一度拉近車手距離，但仍不影響我們取勝。團隊表現非常好，也很開心車隊取得最快圈速佳績，接下來會繼續加油的。」而Max Verstappen也補充說明，「從起跑就開始追趕是很不容易的事，當我能逐一超越對手，我感受到自己正掌握到節奏優勢，在最後一圈我也拼盡全力，很幸運取得了好成績，能一起站在頒獎台上！」F1下一站將是澳洲墨爾本大獎賽，決賽起跑時間為台灣時間4月2日下午一點。