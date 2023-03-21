不是愚人節！漢堡王也有新菜單 「斷貨款」長期回歸嗨翻
繼麥當勞新推「1+1星級點」加入正式菜單後，漢堡王也有「斷貨款」美味回歸。業者票選近兩年最容易賣到斷貨的「期間限定品」，由「海老堡」出列，決定3/24起將「單層、雙層Q彈海老堡」正式納入新菜單，長期回歸供應。
記者蕭涵云/台北報導
由台灣漢堡王獨家引進、來自遠洋的Q嫩蝦餅，無添加人工防腐劑，經過定時定溫酥炸至金黃色，吃得到真實蝦肉的鮮甜彈牙與紮實飽滿口感 ，再搭配靈魂醬汁「法式芥末籽醬」及當季食蔬，入口清甜又好吃。「Q彈海老堡」單點99元、套餐價144元，「雙層Q彈海老堡」單點159元、套餐價204元。
慶祝長期回歸供應，漢堡王3/24～4/10還祭出官網獨享早鳥優惠，至漢堡王官網購買海老套餐一套折10元、兩套折20元、三套折30元，買越多折越 多。還可搭配最新「江湖救急優惠券」，脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球共4款美味「買1送1」，個人超省餐99元起好康，現省1999元。
而麥當勞「1+1星級點」，則是指定明星商品包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，搭配指定飲料經典美式咖啡（冰/熱）、中杯冷飲含可樂、雪碧、冰紅茶(檸檬風味)、冰紅茶(無糖) 、冰綠茶(無糖)，通通只要超值89元。雖被網友猜測是要取代「1+1=$50 銅板輕鬆點」。不過麥當勞直球回應，「1+1=50餐組目前並沒有下市規畫」，讓粉絲可以放心繼續吃。