不等普發6000！大潤發逾千款商品買1送1　全聯高麗菜25元

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同時，衛生紙、廚房紙、面紙、嬰兒濕巾，單筆消費滿399元，還送50元的現金抵用券（每人每卡限領5張，使用日期為4/6至4/19）。「蝶漾抽取式衛生紙100抽*24包」，特價360元，買1送1，平均一包180元。特別推薦量販獨家上市「舒潔特級舒適洋甘菊抽衛90抽*10包」以3D壓紋添加洋甘菊萃取，天然柔軟，特價284元，買1送1，再加贈30枚發幣。
食品部分，有日本米食味鑑定士品質認證的「少女之心白米」，特價330元，一次可以帶走2包；「泰山第一道冷壓橄欖油」，原價155元，活動期間購買平均一罐不到78元；春遊必備零食新品「綜合享樂包」，一次可享受77新貴派和77巧菲斯兩種經典口味，特價159元；薌園指定沖泡飲品，特價145元，買1送1，現在囤貨最聰明！
家樂福即日起至3月28日，零食特賣會開跑，百件指定商品家享樂福會員紅利點數10～15倍送，還有萌夯零食85折、買一送一、第二件省更多等優惠活動，端出10款以上獨家商品。包括國內人氣品牌77系列與LINE熊大聯名推出「77好運滿福袋」5折特價399元；樂天小熊餅購物車組，限量6,000組售完為止。