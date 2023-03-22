普發6000「登記入帳」今開跑！線上申請4步驟一次看懂

不等普發6000！大潤發逾千款商品買1送1　全聯高麗菜25元

▲大潤發超過千款商品買1送1，此外，另與全聯攜手支持本土蔬菜，祭出高麗菜25元。（圖／大潤發提供）
▲大潤發超過千款商品買1送1，此外，另與全聯攜手支持本土蔬菜，祭出高麗菜25元。（圖／大潤發提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

普發6000元今（22）日開放登記，雖然還有一段時間才入帳，已讓不少民眾相當開心規劃怎麼花！全聯與大潤發攜手支持本土蔬菜，3/26前高麗菜每顆25元；大潤發也提早先推出，千款商品買一送一，包括法國品牌鍋具，不沾鍋500元內有找，還有衛生紙滿399元，多送50元；家樂福超萌夯零食85折、買一送一、第二件省更多，買指定飲料滿299元就送30元現金折價券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期中南部地區因氣候穩定，高麗菜供應量充足，全聯與大潤發攜手支持本土蔬菜，即日起至3/26全台全聯及大潤發，限時開賣「高麗菜每顆25元」。

▲全聯、大潤發支持本土蔬菜，高麗菜一顆25元。（圖／全聯提供）
▲全聯、大潤發支持本土蔬菜，高麗菜一顆25元。（圖／全聯提供）
並且大潤發於3/23至4/5推出買1送1促銷優惠，包括去年短短14天賣出2000個，業績破百萬的法國特福爵士鍋具系列，也在買1送1的優惠之中，有「法國特福爵士不沾平底鍋30cm/26cm/24cm」、「法國特福爵士不沾小炒鍋28cm」，售價920元至1278元，買1送1等於平均一個不到500元，是消費者必買的廚房利器。另外，「虎牌旋蓋式超輕量保溫保冷杯480ml」特價990元，也有買1送1優惠。

▲大潤發多款商品買1送1，有糖果餅乾、米麵醬料、飲料、寵物食品、家用清潔品、美容保健品、五金百貨等。（圖／大潤發提供）
▲大潤發多款商品買1送1，有糖果餅乾、米麵醬料、飲料、寵物食品、家用清潔品、美容保健品、五金百貨等。（圖／大潤發提供）
同時，衛生紙、廚房紙、面紙、嬰兒濕巾，單筆消費滿399元，還送50元的現金抵用券（每人每卡限領5張，使用日期為4/6至4/19）。「蝶漾抽取式衛生紙100抽*24包」，特價360元，買1送1，平均一包180元。特別推薦量販獨家上市「舒潔特級舒適洋甘菊抽衛90抽*10包」以3D壓紋添加洋甘菊萃取，天然柔軟，特價284元，買1送1，再加贈30枚發幣。

食品部分，有日本米食味鑑定士品質認證的「少女之心白米」，特價330元，一次可以帶走2包；「泰山第一道冷壓橄欖油」，原價155元，活動期間購買平均一罐不到78元；春遊必備零食新品「綜合享樂包」，一次可享受77新貴派和77巧菲斯兩種經典口味，特價159元；薌園指定沖泡飲品，特價145元，買1送1，現在囤貨最聰明！

家樂福即日起至3月28日，零食特賣會開跑，百件指定商品家享樂福會員紅利點數10～15倍送，還有萌夯零食85折、買一送一、第二件省更多等優惠活動，端出10款以上獨家商品。包括國內人氣品牌77系列與LINE熊大聯名推出「77好運滿福袋」5折特價399元；樂天小熊餅購物車組，限量6,000組售完為止。

獨／60元幸福餐盒夯！客怨「上架秒完售」　賣場增新規定

補班先提神！7-11燕麥拿鐵買1送1　美式、拿鐵加1元多1杯

全家請客！補班日1招「免費吃新甜點」　3家門市據點曝光

清明節掃墓注意！「這5類人」易沖煞氣虛：返家前先做1事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀