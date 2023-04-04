台灣女性「最想嫁職業」前8名曝光！冠軍超強：男人也愛

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🟡77老大調查台灣女性「最想嫁的職業」排名
No.8 運動員
No.7 網紅Youtuber
No.6 公務員
No.5 律師
No.4 廚師
No.3 科技業工程師
No.2 醫師
No.1 室內設計師
完整排名曝光後，不少女性觀眾則回應「工程師有安心踏實感」、「第二名的醫師，高度認同，薪水看似高，但工時超長」、「想嫁給職業運動員真的是真愛。我自己的經驗來說，家庭生活一定是偽單親，基本上熱門節日都別想過，過年放三天就回球隊訓練，平常客場好幾天沒辦法回家，一起平凡吃個晚餐都是奢求」、「選擇工程師當老公超棒的！我老公遇到困難都會自己學方法解決，處理事情既理性有效率」、「嫁給律師離婚時打官司就會很精彩XD」。
值得一提的是，77老大先後調查了「女性最想嫁」及「男性最想娶」的職業，最終室內設計師、公務員，分別登上兩個榜單，而室內設計師更登頂女性最愛職業第一名。
因此影片下方，也有室內設計師及家屬有話要說「本人身為室內設計師，感覺要幫忙澄清一下，這份工作真的壓力大，忙起來是完全沒假日的，也常常會因為工作太忙，沒辦法有很多的時間與另一半好好的相處」、「身為室內設計師的老婆，必須要忍受另一半忙到晚上11.12點才回家是家常便飯喔」、「沒想到室內設計師第一名，其實設計師很忙碌，真的只有睡覺時才是自己的時間，很難再騰出時間陪伴另一半或家人。把室內設計師夢幻化了」。