▲ 本月入主 Ford Kuga 指定車型贈 3 萬配件金

New Ford Kuga EcoBoost®180超質X



New Ford Kuga EcoBoost®180旗艦



New Ford Kuga EcoBoost®180旗艦X



New Ford Kuga EcoBoost®250 ST-Line X





2023年4月1日至4月28日止入主即享3萬元配件金、首付3萬元起及5年原廠保固。