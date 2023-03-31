▲ 本月入主 Ford Kuga 指定車型贈 3 萬配件金

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Ford持續傾聽市場聲音，打造市場SUV標竿，New Ford Kuga 23年式以豐富大滿配的先進安全與智慧科技配備，搭配優異油耗表現，展現超乎同級的強勢產品力，同時多元的陣容格局滿足消費者用車需求，包含搭載1.5L及2.0L渦輪汽油引擎之雙動力編成，及EcoBoost®250 ST-Line X運動性能車型，與彰顯義式隱奢優雅質感的Vignale車型等多款風格外觀。
引領「純正運動跑旅」精神的New Ford Kuga ST-Line X車型採用專屬燻黑設計LED單體投射式頭燈組，且配置以往僅在豪車可見的防眩光遠光燈科技，可依據車前動態調控防眩光形之明暗區域，為駕駛帶來安全流暢的照明體驗；車內標配12.3吋全數位儀錶板、HUD全彩抬頭顯示器、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®3[1]娛樂通訊整合系統、丹麥B&O音響（10具揚聲器含ECS重低音）等先進智慧科技配備，造就同級全方位身手；更領先同級導入駕駛座10向電動調整座椅以及三組記憶功能（含記憶車外後視鏡、HUD位置記憶），亦具備足踢感應式電動尾門等多項實用功能，提高乘坐舒適度及載物便利性。此外，New Ford Kuga 23年式全車系擁有高品質NVH套件佈局，大幅降低風噪、路噪與引擎噪音，提昇乘坐靜謐性，使駕駛與乘客享有恬靜怡然的舒適感。
Ford Kuga ST-Line X的EcoBoost®250雙渦流渦輪增壓汽油引擎，搭配SelectShiftTM八速手自排變速箱，創造領先同級250hp / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，同時具備AWD可分離式智慧四輪驅動系統與ST-Line X專屬運動化底盤調校，兼備強勁動能與完美性能操控。除外，New Ford Kuga更率同級之先，全車系標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，獲得美國消費者報告Consumer Reports評鑑肯定，為Level 2駕駛輔助前三大品牌，透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、ESA閃避轉向輔助系統、RED道路邊緣偵測系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網，讓駕駛時更加安全和安心。
車款
四月活動
|New Ford Kuga EcoBoost®180超質X
New Ford Kuga EcoBoost®180旗艦
New Ford Kuga EcoBoost®180旗艦X
New Ford Kuga EcoBoost®250 ST-Line X
|2023年4月1日至4月28日止入主即享3萬元配件金、首付3萬元起及5年原廠保固。