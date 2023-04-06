經濟真的沒不好！！Toyota Crown Crossover發表一週接單破千張

我是廣告 請繼續往下閱讀
除卻定位特殊的Alphard以及Land Cruiser Prado，甫發表的Crown Crossover憑藉其獨特歷史定位，堪稱台灣市場最高貴的Toyota車款之一，再加上離開國人視線已久，因此無論售價157萬元的2.5 Hybrid或者要價207萬元的2.4 Turbo Hybrid，上市後能否破除消費者的既定印象進而在市場有所斬獲確實引人關注，而今最新消息指出銷售端接單超越千張以上，不僅已突破今年度配額800輛，甚至其中還有四成準車主選擇了堂堂越過兩百萬元大關的Crown Crossover 2.4 Turbo Hybrid皇家版，搶眼的銷售表現確實令人歎為觀止。
不僅如此，在這超過千位Crown Crossover準車主之中，選擇加價3萬元2-tone皇家版雙色塗裝(2.4 Turbo Hybrid皇家版限定)更高達百輛之多，至於車色部分則不意外的以白色為最大宗，佔比超過1/3達37%，黑色與風格獨具的鈦色則各佔23%，至於漂亮的白/黑雙色內裝很遺憾依舊不受青睞，僅佔總體5%而已，其他車主則皆以黑色系座艙為心頭好。
試駕報導請看：仍是那頂璀璨皇冠？Toyota Crown Crossover試駕