運動一週大事／大谷奪本季首勝！投打都違規也寫罕見紀錄

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大谷翔平先發6局失1分奪首勝
大谷在對戰水手隊比賽開轟，也在6日先發主投6局失1分拿下勝投，其中大谷也因為投球、打擊都違規，成為史上第一位單場比賽投打違規的球員。
中職
中職開幕戰中信兄弟吞2連敗
中職34年賽事在1日開始展開，不過衛冕軍中信兄弟剛開季就吞下2連敗，加上受到雨勢影響，各地球場狀況不佳，樂天桃園主場場地積水問題、外野燈柱故障，也成為話題。
日職
佐佐木朗希本季初登板11K奪勝
「令和的怪物」佐佐木朗希本季初登板面對火腿，被敲1支安打狂飆11次三振，拿下首勝，而他在生涯白天出賽從未落敗紀錄延續。
NBA
例行賽收官 艇勇湖鵜季後賽名額4搶2
NBA 2022-23賽季的例行賽來到尾聲，大多數球隊都只剩2-3場的比賽，季後賽排名和附加賽名額的爭奪也來到白熱化階段。目前西區附加賽圈的競爭十分激烈。在西區第5-8的位置，昨天湖人苦吞對快艇的11連敗，連3個賽季遭到橫掃。快艇贏球後戰績和勇士同為42勝38敗，但因為對戰優勢取得西區第5，其後分別是勇士、湖人(落後1場)、鵜鶘(落後1場)、灰狼落後(2場)。
P.League+
林書豪領軍的鋼鐵人難打進季後賽 要晉級季後賽最少得贏5場
鋼鐵人要晉級季後賽，必須超越目前第4名的夢想家，目前兩隊有4場的勝差，鋼鐵人打了30場，夢想家已打了32場。這就意味著就算接下來夢想家全敗，鋼鐵人至少也必須贏下5場比賽，才能追上對手的戰績。
而且，目前夢想家在本季兩隊的對戰組合中，取得4勝2敗的戰績，雖然後續鋼鐵人仍有機會追平，但相對來說處於劣勢。而夢想家只要再贏得5場比賽，鋼鐵人就會被淘汰。
拳擊
性別檢測結果出爐！ 體育署證實林郁婷非服用禁藥
台灣女子拳擊國手林郁婷，日前在世錦賽因為性別檢測異常，而被判定失格，銅牌遭到取消。返國後體育署也安排再次檢驗，如今檢測結果已經出爐，確定非食用禁藥，至於確切原因，體育署以個人隱私和個資為由，不對外公布。
羽球
大爆冷！台灣雙胞胎李芳任、李芳至扳倒世界第一
西班牙羽球大師賽爆出大冷門，台灣雙胞胎搭檔李芳任／李芳至，展現抗壓力，擊敗世界第一的印尼組合Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto，最終奪下銀牌，寫下生涯最佳成績。