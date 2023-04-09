NBA／例行賽排名及賽程總整理　艇勇湖鵜季後賽名額4搶2

運動一週大事／大谷奪本季首勝！投打都違規也寫罕見紀錄

▲天使隊二刀流好手大谷翔平被主審Bill Welke抓違規。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流好手大谷翔平被主審Bill Welke抓違規。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

時序來到4月的第一週，經過經典賽的洗禮，各國職棒也都慢慢展開腳步，迎接開幕戰，中職在4月1日開始由中信兄弟出戰樂天桃猿揭開序幕，美國職棒大聯盟3月底開幕，日籍好手大谷翔平的表現也讓球迷相當注目，《NOWnews》也特別為大家整理了一週運動大事，幫各位回顧這週的運動精華。

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美職 

▲天使隊二刀流好手大谷翔平拿下本季首勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流好手大谷翔平拿下本季首勝。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平先發6局失1分奪首勝

大谷在對戰水手隊比賽開轟，也在6日先發主投6局失1分拿下勝投，其中大谷也因為投球、打擊都違規，成為史上第一位單場比賽投打違規的球員。

中職

▲中信兄弟在開幕戰前領取冠軍戒指。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.01）
▲中信兄弟在開幕戰前領取冠軍戒指。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.01）
中職開幕戰中信兄弟吞2連敗

中職34年賽事在1日開始展開，不過衛冕軍中信兄弟剛開季就吞下2連敗，加上受到雨勢影響，各地球場狀況不佳，樂天桃園主場場地積水問題、外野燈柱故障，也成為話題。

日職

▲羅德隊令和的怪物初登版！佐佐木朗希6局無失分完美飆11K。（圖／羅德隊提供）
▲羅德隊令和的怪物初登版！佐佐木朗希6局無失分完美飆11K。（圖／羅德隊提供）
佐佐木朗希本季初登板11K奪勝

「令和的怪物」佐佐木朗希本季初登板面對火腿，被敲1支安打狂飆11次三振，拿下首勝，而他在生涯白天出賽從未落敗紀錄延續。


NBA

▲湖人「詹皇」LeBron James和快艇球星Kawhi Leonard之間的交手備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James和快艇球星Kawhi Leonard之間的交手備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
例行賽收官　艇勇湖鵜季後賽名額4搶2

NBA 2022-23賽季的例行賽來到尾聲，大多數球隊都只剩2-3場的比賽，季後賽排名和附加賽名額的爭奪也來到白熱化階段。目前西區附加賽圈的競爭十分激烈。在西區第5-8的位置，昨天湖人苦吞對快艇的11連敗，連3個賽季遭到橫掃。快艇贏球後戰績和勇士同為42勝38敗，但因為對戰優勢取得西區第5，其後分別是勇士、湖人(落後1場)、鵜鶘(落後1場)、灰狼落後(2場)。

P.League+

▲高雄鋼鐵人今華裔球星林書豪今(2)日在對戰福爾摩沙台新夢想家的比賽，單場攻下25分16助攻7籃板，個人連兩場刷新聯盟助攻紀錄。（圖／PLG提供）
▲高雄鋼鐵人今華裔球星林書豪在對戰福爾摩沙台新夢想家的比賽，單場攻下25分16助攻7籃板，個人連兩場刷新聯盟助攻紀錄。（圖／PLG提供）
林書豪領軍的鋼鐵人難打進季後賽　要晉級季後賽最少得贏5場

鋼鐵人要晉級季後賽，必須超越目前第4名的夢想家，目前兩隊有4場的勝差，鋼鐵人打了30場，夢想家已打了32場。這就意味著就算接下來夢想家全敗，鋼鐵人至少也必須贏下5場比賽，才能追上對手的戰績。
而且，目前夢想家在本季兩隊的對戰組合中，取得4勝2敗的戰績，雖然後續鋼鐵人仍有機會追平，但相對來說處於劣勢。而夢想家只要再贏得5場比賽，鋼鐵人就會被淘汰。

拳擊

▲林郁婷性別檢測未過，結果出爐。（圖／全大運官方提供）
▲林郁婷性別檢測未過，結果出爐。（圖／全大運官方提供）
性別檢測結果出爐！　體育署證實林郁婷非服用禁藥

台灣女子拳擊國手林郁婷，日前在世錦賽因為性別檢測異常，而被判定失格，銅牌遭到取消。返國後體育署也安排再次檢驗，如今檢測結果已經出爐，確定非食用禁藥，至於確切原因，體育署以個人隱私和個資為由，不對外公布。

羽球

▲西班牙羽球賽李芳任／李芳至爆冷擊敗世界第一。摘自BWF官網
▲西班牙羽球賽李芳任／李芳至爆冷擊敗世界第一。摘自BWF官網
大爆冷！台灣雙胞胎李芳任、李芳至扳倒世界第一

西班牙羽球大師賽爆出大冷門，台灣雙胞胎搭檔李芳任／李芳至，展現抗壓力，擊敗世界第一的印尼組合Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto，最終奪下銀牌，寫下生涯最佳成績。


MLB／被抓投球違規！大谷翔平：之後將隨機應變

MLB／大谷翔平又創史上第一！投打都被抓違規露出苦笑

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羽球／台灣黑馬驚奇！李芳任/李芳至將在西班牙賽爭冠

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