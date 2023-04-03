NBA／季賽尾聲！西區艇勇湖鵜4隊互咬　分析及賽程全整理

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附加賽範圍圈中的球隊，熱火穩定排在第7，應該不太會掉下來；第10的公牛落後老鷹和暴龍1場勝差，而第11的溜馬已經遭到淘汰，目前就是5搶4的狀態。
西區方面，戰況就十分複雜了，分區前4名的球隊比較穩定，分別為金塊、灰熊、國王、太陽。第5的快艇和第6的勇士同為41勝38敗，第7的湖人和第8的鵜鶘則僅落後半場，這4隊形成大亂鬥，將爭奪最後兩個可以不用打附加賽、直接晉級季後賽的名額。
西區第9的灰狼，落後第8的鵜鶘1.5場勝差；第10的雷霆則落後灰狼一場勝差。第11的獨行俠距離附加賽範圍1場勝差，第12的爵士則落後到1.5場，但都還有機會爭取。
4月3日賽果
暴龍(39-39)128:108黃蜂(26-53)
爵士(36-42)110:111籃網(43-35)
灰熊(49-29)107:128公牛(38-40)
拓荒者(33-45)107:105灰狼(39-40)
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獨行俠(37-42)130:132老鷹(39-39)
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巫師(34-44)109:118尼克(46-33)
活塞(16-62)102:128魔術(34-44)
馬刺(20-58)142:134國王(47-31)
湖人(40-38)134:109火箭(19-60)
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太陽(43-35)128:118雷霆(38-41)
溜馬(34-45)105:115騎士(49-30)
76人(51-27)104:117公鹿(56-22)
勇士(41-38)110:112金塊(52-26)
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例行賽倒數收官，後續分區排名關鍵戰統整：
4月5日76人對決塞爾提克，今年捲土重來的76人，本季試圖衝擊總冠軍，例行賽尾聲的這一戰，不僅可能牽扯到排名，也將是明星中鋒Joel Embiid衝擊季後賽的關鍵賽事。
4月5日老鷹對決公牛，東區附加賽名額爭奪的關鍵戰
4月6日湖人對快艇，「洛城大戰」的勝負將對西區季後賽格局造成很大的影響，不過此役湖人是「背靠背」出賽，球員是否皆能上場，還有待觀察。
4月8日太陽對決湖人，「詹杜大戰」，若雙方都無傷兵及輪休，這將會是2018年的12月26日以來，首次LeBron James和Kevin Durant在場上交鋒。不僅如此，若湖人能搶下第 第5種子那兩隊將會在首輪進行交手。
4月10日鵜鶘對決灰狼，鵜鶘例行賽最終戰，以目前兩隊的勝差來看，有可能最終他們藉由這一戰來決定雙方最終的排名，由於附加賽上半區的球隊可以有一敗的容錯空間，雙方勢必也將全力一戰。