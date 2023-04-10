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香港男同志配對真人秀成功！《仔仔一堂》Kenny、Ray爆紅

▲Kenny楊平志（左）跟Ray馬柏斯（右）兩人感情穩定，正計畫步入人生另一個階段。（圖／Kenny&Ray提供）
▲Kenny楊平志（左）跟Ray馬柏斯（右）兩人感情穩定，正計畫步入人生另一個階段。（圖／Kenny&Ray提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

台灣實景真人秀節目遍地開花，今年流行寵物真人秀，小豬羅志祥《Top Dog 回家》，陶晶瑩的《哈囉！毛小孩》，還有林心如的《光露營就很忙了》令人充滿期待。而香港沒有寵物，也沒民宿，男同志配對真人秀節目《仔仔一堂》成功殺出新話題。

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▲Ray 馬柏斯（右）跟Kenny 楊志平（左）因節目而成功交往，兩人在一起已一年了。（圖／Kenny&Ray提供）
▲Ray 馬柏斯（右）跟Kenny 楊志平（左）因節目而成功交往，兩人在一起已一年了。（圖／Kenny&Ray提供）
《仔仔一堂》是香港開埠以來首個男男配對電視節目，去年底播出後即引起全城熱話。而在節目中的一對—Ray馬柏斯、Kenny 楊志平，首度談及人生大事。《仔仔一堂》節目主持人兼監制王賢誌是藝人，同是香港首位公開出櫃並結婚的男同性戀名人，對於今次的節目終於順利推出，他要感謝曾志偉，因為節目創新大膽，節目曾被否決，幸好最後被曾志偉力挺才得順利推出。由於外界反應熱烈，更不斷要求開拍第二季。

在節目成功撮合Ray（馬柏斯）及Kenny（楊志平），Kenny本身是一名開私房菜老闆，在節目被冠以廚神稱號，在其中一集烹飪比賽成功獲得第一名，因為參加節目，讓私房菜生意意外暴紅，預約更要排一個月，這是他意料之外。如今藉由人氣加持，他也推出辣椒醬，銷售也很理想，他透露台灣對同性話題比較開放，在這裡感受到大家的溫暖，因此未來會想把品牌帶進台灣。

▲Kenny 楊志平表示參加節目的原因很簡單，想藉由節目中公開同志身分。（圖／Kenny&Ray提供）
▲Kenny 楊志平表示參加節目的原因很簡單，想藉由節目中公開同志身分。（圖／Kenny&Ray提供）
而美容業務經理的Ray 馬柏斯最後能跟Kenny 楊志平交往，感到非常幸福，因為已單身5年，終於找到心靈上及個性等很契合的另一伴大嘆不易。Ray 馬柏斯表示：「也很感謝原公司讓我來參加節目，因為我找到我的另一伴外，也可向外界公開我們同性戀者不為人知的故事。」目前Ray馬柏斯也自行創業推出美容產品，品牌面膜也是賣得嚇嚇叫，他說：「真是謝謝節目帶來的效果，從未想創業的我，有勇氣去嘗試，當然也感謝家人及Kenny支持。」

▲因節目讓Ray馬柏斯人氣大漲，他推出面膜也是賣得嚇嚇叫。（圖／Kenny&Ray提供）
▲因節目讓Ray馬柏斯人氣大漲，他推出面膜也是賣得嚇嚇叫。（圖／Kenny&Ray提供）
Kenny 楊志平表示參加節目的原因很簡單，就是想藉由節目中公開同志身分，身為家族中唯一男性，背負著傳宗接代的壓力，但他一直沒勇氣跟家人承認，最後藉由節目中公開身分。如今公開身分後，他說一身輕鬆，再加上跟Ray的感情穩定，正計畫步入人生另一新階段，至於何時？兩人說：「計畫中，有好消息一定跟大家分享。」至於演藝工作，兩人均表示並非本身專業，再者兩人都有30歲了，真的要出道有感太遲了，談及熟男很吃香，兩人笑說半途出道太困難，笑說沒有幾個像古天樂，紅那麼久，他們相信把自己專業照顧好才最實際，但是對於演藝活動、代言、業配則是非常歡迎。

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