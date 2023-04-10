香港男同志配對真人秀成功！《仔仔一堂》Kenny、Ray爆紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
在節目成功撮合Ray（馬柏斯）及Kenny（楊志平），Kenny本身是一名開私房菜老闆，在節目被冠以廚神稱號，在其中一集烹飪比賽成功獲得第一名，因為參加節目，讓私房菜生意意外暴紅，預約更要排一個月，這是他意料之外。如今藉由人氣加持，他也推出辣椒醬，銷售也很理想，他透露台灣對同性話題比較開放，在這裡感受到大家的溫暖，因此未來會想把品牌帶進台灣。
而美容業務經理的Ray 馬柏斯最後能跟Kenny 楊志平交往，感到非常幸福，因為已單身5年，終於找到心靈上及個性等很契合的另一伴大嘆不易。Ray 馬柏斯表示：「也很感謝原公司讓我來參加節目，因為我找到我的另一伴外，也可向外界公開我們同性戀者不為人知的故事。」目前Ray馬柏斯也自行創業推出美容產品，品牌面膜也是賣得嚇嚇叫，他說：「真是謝謝節目帶來的效果，從未想創業的我，有勇氣去嘗試，當然也感謝家人及Kenny支持。」
Kenny 楊志平表示參加節目的原因很簡單，就是想藉由節目中公開同志身分，身為家族中唯一男性，背負著傳宗接代的壓力，但他一直沒勇氣跟家人承認，最後藉由節目中公開身分。如今公開身分後，他說一身輕鬆，再加上跟Ray的感情穩定，正計畫步入人生另一新階段，至於何時？兩人說：「計畫中，有好消息一定跟大家分享。」至於演藝工作，兩人均表示並非本身專業，再者兩人都有30歲了，真的要出道有感太遲了，談及熟男很吃香，兩人笑說半途出道太困難，笑說沒有幾個像古天樂，紅那麼久，他們相信把自己專業照顧好才最實際，但是對於演藝活動、代言、業配則是非常歡迎。