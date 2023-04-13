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六月底上市確認，Peugeot 408 國內先行預覽，將採雙車型供應！

▲ 六月底上市確認，Peugeot 408 國內先行預覽，將採雙車型供應！
▲ 六月底上市確認，Peugeot 408 國內先行預覽，將採雙車型供應！

2GameSome - 有車賞

在休旅陣列逐漸完備後，Peugeot 於去年透過 408 的發表，利用複合式設計的手法來試圖測試水溫，而市場的反饋也明顯不俗。國內總代理寶嘉聯合也早在二月份於官網預告本車即將引進販售，日前也舉辦的媒體預賞活動，並且進一步揭露了國內導入的相關規格與資訊。

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據悉，引進台灣市場的 408，將採 Allure、GT 兩種規格編成進行販售，雖然官方售價尚未公布，但品牌方透露，入門 Allure 車型有望將價格壓在 130 – 140 萬，位居旗艦的 GT 式樣則會落在 160 萬左右，並且定於六月底正式發表上市、七月份逐步交付車主。

雖然車格不同，但 408 本身的研發初衷與成果，實際上與最近討論度相當高的 Toyota Crown 一樣，均係採用 Cross Sedan 的跨界房車級距設定，故從視覺上你可以看到防刮材質、懸吊行程加長等較為粗獷的手法，不過，Peugeot 還是把自家出了名的設計發揮地淋漓盡致，從水箱護罩、獠牙式 LED 導光條設計等，都讓本車有著相當別緻的高質感視覺呈現。而 Allure 與 GT 兩個等級最主要的差別在於後者所採用的頭燈是更高階的 Matrix 矩陣式多光束設定、以及點陣式水箱護罩，輪圈兩者則採用 19 吋的相同設定，但設計上稍有不同。因為風格太強烈，所以我在現場實際看到時，坦白說就造型上設計並不會有太大差異。

內裝部分當然也係遵循目前 Peugeot 最新世代的設計語言，以高階 GT 車型為例，你所想到的裸視 3D 數位儀錶、GT 專屬小盤徑多功能方向盤通通都有所配置，值得一提的是設置於中央處的 10 吋多媒體車機，除了供應全繁體中文介面外，在操作的使用流暢度比起以往都好上不少，當然，Apple CarPlay / Android Auto 也有所配置。而 Allure 歸因於其位居入門的級距定位，螢幕下方從原本的觸控式設計改為實體按鍵。

置物機能部分，408 在五座設定下擁有 536 公升的基礎容積，在 6 / 4 分離傾倒後，可擴充至 1,611 公升。

動力部分，引進國內市場的 408 統一搭載 1.2 升直列三缸渦輪增壓引擎，搭配 EAT 八速手自排變速系統，可供應 130 匹最大馬力、以及 23.5 公斤米最大扭力，並且依據喜好不同，提供標準、運動、Eco 共三種駕駛模式。

至於消費者最在意的半自動駕駛輔助科技，408 也列標準配備，包括 ACC 主動式跟車、LKA 車道維持、LPA 車道保持、SLI 速率辨識、以及 DAA 駕駛注意力預警等多項功能，發表屆時均會供應。

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