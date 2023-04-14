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電器展今開跑！展場價懶人包一次看：洗脫烘降萬元、40吋電視6千

▲看好疫後解封及政府普發6,000元現金商機熱潮，台北電器空調影音3C大展預估將吸引超過16萬人參訪。(資料照片，圖／官方提供)
▲看好疫後解封及政府普發6,000元現金商機熱潮，台北電器空調影音3C大展預估將吸引超過16萬人參訪。(資料照片，圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

台北電器空調影音3C大展於今(14)至4/17於台北世貿一館展開，匯集百大知名品牌，本屆展覽設有六大主題展區，包含電視影音、冷暖空調、冰箱/洗衣機、廚房家電、生活家電及免比價促銷區。價格也是該展的一大優勢，TOSHIBA熱泵滾筒洗脫烘展場折價1萬元，恆隆行於BOSCH洗碗機＋dyson清淨機組合價可省2.4萬。同時推出普發6000放大術、以及空調早鳥價來搶客。《NOWnews今日新聞》整理展場優惠懶人包，方便讀者快速鎖定想採買的家電。

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📍新品展場限定價

  • 三星搶先發表號稱「世上顏值最高的電視」的新款QD-OLED 4K量子聯網電視，65吋原價98,900元，展場限定價93,000元。
  • 大同折扣更深，65型4K QLED AndroidTV液晶顯示器原價34,900元，展場限定價25,900元，折扣高達9,000元，再加贈大同復古紀念電風扇1台。
  • TOSHIBA的12KG 旗艦熱泵滾筒奈米溫水洗脫烘，原價69,900，展場限定價下殺59,900元，現省高達10,000元。
📍廚房、生活家電優惠

  • 恆隆行於展期祭出BOSCH洗碗機加購dyson二合一涼風空氣清淨機的超值優惠組合，原價103,900元，組合價79,999元，現省將近24,000元，每日限量10組。
  • 祥建家電夏普水波爐與夏普0水鍋組合，原價61,800元，展場價38,900元，限量10組。
  • TOSHIBA蒸烘烤料理爐，原價31,900元，展場價28,900元，再加贈市價2,290元的快煮壺及市價600元的康寧晶彩透明二件式餐盤組。
📍普發6,000元放大術

  • 購買飛利浦家庭娛樂影音系列指定商品，登錄即贈最高8,000元郵政禮券，加碼送LINE TV 90天，分享影音沉浸體驗再贈Fidelio T1主動降噪真無線藍牙耳機。
  • 奇美液晶顯示器32型及DC風扇16吋兩項合購原價9,678元，以及DC循環扇10吋、多功能果汁機和4L多功能蒸烤盤三項合購原價11,564元，兩款組合展場價都為6,000元。
  • 聲寶40型Full HD LED電視原價9,900元的，展場價6,000元
📍冷氣早鳥優惠

  • 大同購買指定空調即贈50吋4k液晶顯示器，再享政府補助最高5,000元
  • 雅光電器日立冷氣尊榮R32系列，全面9折優惠，再享好禮6選1
  • LG空調滿萬折千，單台最高可折8,000元
📍福利品限量特賣

  • 三星釋出限量5台的85吋8K電視，原價500,000元，現場下殺294,000元
  • 威技無線吸塵器原價7,990元，福利品特價1,799元，每日限量10台
  • 飛利浦亦祭出多款福利品，包含電動牙刷、電鬍刀、電子鎖、聲霸等人氣商品，其中聲霸TAB6305原價9,900元，展場特價只要4,999元。
▲台北電器空調影音3C大展今年吸引上百知名品牌參展。(資料照片，圖／官方提供)
▲台北電器空調影音3C大展今年吸引上百知名品牌參展。(資料照片，圖／官方提供)

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