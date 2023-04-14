電器展今開跑！展場價懶人包一次看：洗脫烘降萬元、40吋電視6千

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- 三星搶先發表號稱「世上顏值最高的電視」的新款QD-OLED 4K量子聯網電視，65吋原價98,900元，展場限定價93,000元。
- 大同折扣更深，65型4K QLED AndroidTV液晶顯示器原價34,900元，展場限定價25,900元，折扣高達9,000元，再加贈大同復古紀念電風扇1台。
- TOSHIBA的12KG 旗艦熱泵滾筒奈米溫水洗脫烘，原價69,900，展場限定價下殺59,900元，現省高達10,000元。
- 恆隆行於展期祭出BOSCH洗碗機加購dyson二合一涼風空氣清淨機的超值優惠組合，原價103,900元，組合價79,999元，現省將近24,000元，每日限量10組。
- 祥建家電夏普水波爐與夏普0水鍋組合，原價61,800元，展場價38,900元，限量10組。
- TOSHIBA蒸烘烤料理爐，原價31,900元，展場價28,900元，再加贈市價2,290元的快煮壺及市價600元的康寧晶彩透明二件式餐盤組。
- 購買飛利浦家庭娛樂影音系列指定商品，登錄即贈最高8,000元郵政禮券，加碼送LINE TV 90天，分享影音沉浸體驗再贈Fidelio T1主動降噪真無線藍牙耳機。
- 奇美液晶顯示器32型及DC風扇16吋兩項合購原價9,678元，以及DC循環扇10吋、多功能果汁機和4L多功能蒸烤盤三項合購原價11,564元，兩款組合展場價都為6,000元。
- 聲寶40型Full HD LED電視原價9,900元的，展場價6,000元
- 大同購買指定空調即贈50吋4k液晶顯示器，再享政府補助最高5,000元
- 雅光電器日立冷氣尊榮R32系列，全面9折優惠，再享好禮6選1
- LG空調滿萬折千，單台最高可折8,000元
- 三星釋出限量5台的85吋8K電視，原價500,000元，現場下殺294,000元
- 威技無線吸塵器原價7,990元，福利品特價1,799元，每日限量10台
- 飛利浦亦祭出多款福利品，包含電動牙刷、電鬍刀、電子鎖、聲霸等人氣商品，其中聲霸TAB6305原價9,900元，展場特價只要4,999元。