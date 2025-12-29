隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）逼近，金州勇士被外界普遍認為將在期限前評估送走庫明加（Jonathan Kuminga），以換取能即戰力補強的拼圖。美國媒體《運動畫刊》近日點名三位並分球星級別、卻足以改變戰局的潛在目標，其中包括波士頓塞爾提克後衛懷特（Derrick White）、明尼蘇達灰狼高砲台里德（Naz Reid），以及灰熊防守核心傑克遜（Jaren Jackson Jr.）

綠軍懷特：攻防兼備的理想拼圖

根據《Hardwood Knocks》Podcast分析，勇士曾在休賽季關注懷特，如今雖然波士頓塞爾提克戰績不差，但若管理層為了調整高薪結構、圍繞塔圖姆（Jayson Tatum）布朗（Jaylen Brown）重塑陣容，懷特並非「非賣品」。懷特以優秀的一對一防守、穩定三分與場上第二持球創造者著稱，若能與柯瑞（Stephen Curry）巴特勒（Jimmy Butler）格林（Draymond Green）同場，攻防兩端都具威脅。外界評估，若勇士端出高價選秀權搭配庫明加，綠軍高層或許會動心。

▲面對隊友一一離去， Derrick White坦言心中難免不捨，但他同時展現十足信心，期待帶領一支重組後的綠衫軍迎接全新賽季。（圖／美聯社／達志影像）
▲懷特以優秀的一對一防守、穩定三分與次要持球創造著稱。（圖／美聯社／達志影像）
灰狼里德：伸展型中鋒解放空間

里德被視為近年聯盟最具火力的延伸型四號位之一，近三季場均13.8分、三分命中率38.9%。分析指出，灰狼未必適合庫明加，因此可能需要「三方交易」：勇士得到里德、芝加哥公牛收下庫明加、灰狼換回懷特（Coby White）與選秀資產。里德的外線火力可有效拉開空間，為格林與巴特勒的切入與策應解壓，是勇士體系的理想補強。

▲灰狼前年度最佳第六人得主Naz Reid在第二節中段因追球衝出場外、撞上場邊觀眾後重重摔倒。（圖／美聯社／達志影像）
▲里德被視為近年聯盟最具火力的延伸型四號位之一，近三季場均13.8分、三分命中率38.9%。（圖／美聯社／達志影像）
灰熊傑克遜：若開賣將是市場最值錢

在曼菲斯灰熊戰績起伏、未來競逐前景不明的背景下，傑克遜的名字被罕見提及。26歲、兩度入選明星賽的他具備護框、防守換防、內外線得分能力，下季將啟動四年2.05億美元延長合約；但本季薪資約3500萬美元，讓勇士在配平交易上並不困難。儘管灰熊大概率選擇留人，但一旦傑克遜上架，勢將成為交易市場的頭號目標。

總結而言，美媒認為，勇士不一定要追逐字母哥（Giannis Antetokounmpo）戴維斯（Anthony Davis）這類頂級巨星，透過懷特或里德等相對低價但功能性更佳的拼圖，同樣有機會把戰力推進爭冠行列。交易期限前，勇士動向值得持續關注。

▲曼菲斯灰熊宣布與球隊明星前鋒「JJJ」Jaren Jackson Jr.達成一份5年2.4億美元的頂薪續約合約。然而，Jackson卻在參加球隊外籃球活動時右腳趾受傷，需接受手術治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲在曼菲斯灰熊戰績起伏、未來競逐前景不明的背景下，傑克遜的名字被罕見提及。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：運動畫刊

