隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）逼近，金州勇士被外界普遍認為將在期限前評估送走庫明加（Jonathan Kuminga），以換取能即戰力補強的拼圖。美國媒體《運動畫刊》近日點名三位並分球星級別、卻足以改變戰局的潛在目標，其中包括波士頓塞爾提克後衛懷特（Derrick White）、明尼蘇達灰狼高砲台里德（Naz Reid），以及灰熊防守核心傑克遜（Jaren Jackson Jr.）。
綠軍懷特：攻防兼備的理想拼圖
根據《Hardwood Knocks》Podcast分析，勇士曾在休賽季關注懷特，如今雖然波士頓塞爾提克戰績不差，但若管理層為了調整高薪結構、圍繞塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）重塑陣容，懷特並非「非賣品」。懷特以優秀的一對一防守、穩定三分與場上第二持球創造者著稱，若能與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）同場，攻防兩端都具威脅。外界評估，若勇士端出高價選秀權搭配庫明加，綠軍高層或許會動心。
灰狼里德：伸展型中鋒解放空間
里德被視為近年聯盟最具火力的延伸型四號位之一，近三季場均13.8分、三分命中率38.9%。分析指出，灰狼未必適合庫明加，因此可能需要「三方交易」：勇士得到里德、芝加哥公牛收下庫明加、灰狼換回懷特（Coby White）與選秀資產。里德的外線火力可有效拉開空間，為格林與巴特勒的切入與策應解壓，是勇士體系的理想補強。
灰熊傑克遜：若開賣將是市場最值錢
在曼菲斯灰熊戰績起伏、未來競逐前景不明的背景下，傑克遜的名字被罕見提及。26歲、兩度入選明星賽的他具備護框、防守換防、內外線得分能力，下季將啟動四年2.05億美元延長合約；但本季薪資約3500萬美元，讓勇士在配平交易上並不困難。儘管灰熊大概率選擇留人，但一旦傑克遜上架，勢將成為交易市場的頭號目標。
總結而言，美媒認為，勇士不一定要追逐字母哥（Giannis Antetokounmpo）或戴維斯（Anthony Davis）這類頂級巨星，透過懷特或里德等相對低價但功能性更佳的拼圖，同樣有機會把戰力推進爭冠行列。交易期限前，勇士動向值得持續關注。
消息來源：運動畫刊
總結而言，美媒認為，勇士不一定要追逐字母哥（Giannis Antetokounmpo）或戴維斯（Anthony Davis）這類頂級巨星，透過懷特或里德等相對低價但功能性更佳的拼圖，同樣有機會把戰力推進爭冠行列。交易期限前，勇士動向值得持續關注。