我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NewJeans確定將與Danielle（左1）分道揚鑣。（圖／翻攝自NewJeans X）

官司落幕後密集協商 成員立場逐漸分化

點名家屬與前代表 ADOR將追究法律責任

南韓女團NewJeans的回歸局勢出現重大轉折，隸屬HYBE旗下的子公司ADOR於今（29）日發布正式聲明，明確指出NewJeans無法以「完整體」形式回歸，其中成員Hanni已決定回到ADOR繼續活動，而Danielle則被公司正式通知終止專屬合約，雙方正式分道揚鑣，消息一出立刻在韓國演藝圈投下震撼彈。ADOR在聲明中指出，自「專屬合約效力確認訴訟」判決確定後，已與成員Minji、Hanni、Danielle以及相關家屬進行多次溝通，希望能釐清誤解、修復關係，公司表示Hanni曾與家人一同返韓，並與ADOR進行長時間、具體而深入的討論，過程中重新檢視過往爭議，也嘗試以較為客觀的角度看待事件發展，最終選擇尊重法院判決，決定與公司重新合作。相較於Hanni已確定回歸，ADOR也透露Minji目前仍與公司保持溝通管道，雙方正持續就彼此立場與理解進行討論，尚未對外公布最終結論。不過在Danielle的部分，ADOR態度則顯得相當明確，指出公司判斷Danielle已難以再以NewJeans成員、ADOR所屬藝人的身分共同合作，因此已於當日正式發出「專屬合約解約通知」，宣告雙方關係結束。在聲明後段，ADOR進一步指出，這場長期紛擾的爭議中，認定Danielle家屬中的特定一人，以及前代表閔熙珍對NewJeans的離隊風波與回歸延宕負有重大責任，未來將針對相關行為依法追究法律責任，此段內容被外界解讀為公司首度在官方立場中，明確將責任歸屬指向個別人士，也使後續法律戰火仍存在延燒可能。ADOR表示，在溝通過程中了解到成員長期接收偏頗或失真的資訊，導致對公司產生誤解，最終演變成對立與紛爭，公司與部分成員也達成共識，認為若要重新獲得粉絲與大眾的信任，即使需要時間，也必須以正確事實為基礎，逐一釐清過往爭議。對於分歧過程中衍生的各項爭論，ADOR也表示未來將另擇適當時機與方式，對外進行進一步說明。