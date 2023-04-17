課本稱馬鈴薯為土豆 康軒文教事業：用詞引發爭議深感抱歉
（中央社記者許秩維台北17日電）康軒生物課本將馬鈴薯稱為土豆，引發爭議。康軒文教事業今天表示，對此深感抱歉，原教材是希望學生瞭解學名對溝通的重要性，會將預訂修訂內容依程序送審。
立法院教育及文化委員會今天審查特殊教育法修正草案，時代力量立委陳椒華在質詢時提到，中國的土豆是指馬鈴薯，但在康軒國一下冊生物課本，竟然把馬鈴薯叫做土豆，要求教育部注意相關教材，未來學名、俗名等稱呼，在教科書中一定要審慎檢查。
教育部長潘文忠答詢時表示，如果是經過教育部國教院審定的教科書，「一定是會用我們國家常用慣用詞」，出版社有誤寫，教育部也會糾正。
康軒文教事業發布新聞稿回應，原教材編寫目的是在於提示生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如土豆也可稱為「落花生」、「花生」、「馬鈴薯」、「洋芋」（參考自教育部重編國語辭典修訂本），讓學生瞭解學名對溝通的重要性。
對於教科書用詞引發輿論爭議，康軒對此表示，深感抱歉，由於教科書內容須經國家教育研究院審查，且任何內容的調整修改，皆須經其同意，後續會將預計修訂內容依教科圖書審定辦法規定的行政程序送請審查。（編輯：李亨山）1120417