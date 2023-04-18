「土豆=馬鈴薯」是文化侵略？ 台大教授揭「貓膩」要從這1點下手
康軒出版社的國中生物課本將「土豆」與馬鈴薯畫上等號，引發中國用語滲透台灣討論。台大法律系特聘教授李茂生今（18日）舉已經成為台灣人常見用語的「貓膩」為例，建議若真想與對岸切斷關係，應從日常用語下手。
記者徐銘穗/綜合報導
李茂生在臉書貼文，寫到「土豆＝馬鈴薯！這難倒是文化侵略？」表示上周六出席研討會時，有參與者使用了「貓膩」這個字眼，「我立即反應說貓膩是對岸用語，台灣應該用狗膩這個字眼」，但李茂生說他的糾正完全沒有得到正面回應，直言「貓與狗，感情上基本上是無法切割的，所以我的發言已經是陷入撲馬的情報戰的窠臼中」，建議如果真的要與對岸切斷關係，「應該從日常用語的使用開始著手」。
貼文引發討論，有網友笑回「貓膩完全不知所云啊，你應該說供三小的」，但不少人嚴肅說，「侵入日常用語是統戰手法，真的不可不防」、「中國用語的高端都成了台灣價值的代表，才是最大的諷刺」、「什麼貓膩，根本是狗屁！」、「維基上說貓膩是老北京話，最早可追溯到波斯語、回語、阿拉伯語的 ma’ni，另有隱情的意思」。
也有不少網友認為應用台語，「蹊蹺！還是台語比較文言，機關藏在倉庫，其中必有緣故」、「共台語講返來才是正途」、「最好台灣發明另外一種文字跟日本，韓國一樣跟中國就脫離關係了！」、「這件事情的初始至今的發展，用台語或閩語來說就是，這裡面藏有貓仔毛。」