時尚「小狐狸」喝珍奶！Maison Kitsuné台北開幕 咖啡店玩拍貼機
▲時尚小狐狸Maison Kitsuné登陸台灣BELLAVITA！台北限定托特包和T恤有瑜伽小狐狸喝珍奶、手捧小籠包，進駐咖啡店還有拍貼機可以玩。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2023-04-20 21:16:48
備受歡迎的日法混血「時尚小狐狸」Maison Kitsuné，總算進駐台灣！Maison Kitsuné台北專賣店座落於BELLAVITA寶麗廣塲，開幕打造台北限定系列，請出瑜伽小狐狸品嚐台灣道地美食，喝珍奶、手捧小籠包，台灣獨賣托特包和T恤模樣萌翻！還擁有最新與法國時裝品牌Hotel Olympia合作的「SWEET SOUVENIR 甜蜜紀念」系列；同步以複合式形式進駐Café Kitsuné，特別設計小狐狸Logo餅乾、水波蛋吐司、柑橘三明治等限定餐點，開幕還設置專屬「拍貼機」，一次引爆時尚界和美食圈話題。
2002年創立於巴黎的日法混血小狐狸Maison Kitsuné，由法國音樂文化與派對推手 Gildas Loaëc、及成長於巴黎的日本音樂潮流風格人物 Masaya Kuroki 共同創立，傳遞Art de Vivre「生活的藝術」精神，聚焦橫跨時尚、音樂、藝術、文化、派對與咖啡飲食，是現今炙手可熱的小眾品牌。總算盼到「小狐狸」進駐台灣，以亞太區域屈指可數的店中店形式，打造「Maison Kitsuné Combo Store 台北專賣店」。 ▲悠閒狐狸姿勢超Chill，還穿上棒球外套很討喜。（圖／記者蕭涵云攝） Maison Kitsuné以可愛的「小狐狸Logo」作為主要識別，不只擅長結合時尚、音樂、藝術打造聯名設計詮釋出生活美學，更常透過快閃活動攜手不同城市人文，展開繽紛多元的面貌，討喜的人氣居高不下。從簡潔的身影、小狐狸頭刺繡，甚至發展出有著紓壓姿勢的瑜伽狐狸、慵懶躺著的悠閒狐狸造型，令人愛不釋手。如今，最新款式設計都能不用再透過代購，可以直接在台灣「Maison Kitsuné Combo Store 台北專賣店」入手。 ▲人氣超高的「小狐狸」，最新躺姿相當受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝） ▲Café Kitsuné開幕期間，設置專屬「拍貼機」可體驗。（圖／記者蕭涵云攝） Maison Kitsuné 2023年春夏系列，以高飽和渲染技法搭配簡約剪裁，高級面料結合科技材質，展現設計巧思兼具實用設計。本季與荷蘭阿姆斯特丹的藝術家 Rop van Mierlo 合作，以「濕畫法wet-on-wet」繪畫技法，渲染描繪出俏皮而奇特的狐狸圖像。 ▲連Café Kitsuné設計選品也同步引進，販售品項相當多元豐富。（圖／記者蕭涵云攝） 店內同步引進師承日本時尚大師ISSEY MIYAKE三宅一生的人氣運動服品牌and wander，合作一系列有如山系小狐狸的City Boy美學設計，運用反光、防水、涼感、強力抗磨損等科技材質，打造功能性十足的戶外服飾與機能背包。 ▲「Maison Kitsuné Combo Store 台北專賣店」店中必有的狐狸雕塑，台灣是限定金色版本。（圖／記者蕭涵云攝） ▲全台首間Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝） 與法國時裝品牌Hotel Olympia合作的「SWEET SOUVENIR 甜蜜紀念」系列，以清甜馬卡龍色調繪有復古泳裝女郎、旅遊酒店徽章、棕櫚葉、冰淇淋聖代等夏日印象，流轉於度假襯衫、兩件式針織衣與泡泡紗束腰連衣裙上，洋溢超現實的甜趣風格。 ▲與and wander聯名的山系小狐狸機能系列。（圖／記者蕭涵云攝） ▲SWEET SOUVENIR 甜蜜紀念系列，留住夏日清甜時光。（圖／記者蕭涵云攝） 「Maison Kitsuné Combo Store 台北專賣店」更催生限定版經典小狐狸融入台味，慶祝開幕設計台灣專屬的俏皮限定商品，請出瑜伽小狐狸品嚐台灣道地美食，在托特包和T恤上印有小狐狸喝珍奶、手捧小籠包的超萌模樣，開幕期間消費滿額才能獲得，只送不賣。 ▲Café Kitsuné 概念咖啡店隨台北專賣店正式營運。（圖／記者蕭涵云攝） ▲台北限定系列請出瑜伽小狐狸，品嚐台灣道地美食，喝珍奶、手捧小籠包，模樣超萌被搶翻。（圖／記者蕭涵云攝） 同步以複合式形式進駐台北專賣店的Café Kitsuné，在BELLAVITA歐式宮廷風廊道上，融入殖民風格的戶外店裝，陽光灑落在闊葉植物及格紋籐編椅上，感覺特別Chill，室內區則帶有城市度假風氣息；開幕期間設置限定一個月的專屬「拍貼機」，只要消費就能體驗。店內特別設計小狐狸Logo餅乾、水波蛋吐司、柑橘三明治等台北限定餐點，未來更提供全球獨家在地化的甘蔗飲品，還買得到一系列Café Kitsuné設計選品，「Maison Kitsuné Combo Store 台北專賣店」一次引爆時尚界和美食圈話題。 ▲小狐狸Logo餅乾好吃又好玩。（圖／記者蕭涵云攝） ▲Café Kitsuné戶外座位愜意品飲咖啡。（圖／記者蕭涵云攝） BELLAVITA館內近期時尚活動頻頻，即日起至4/25，在中庭打造 ▲Café Kitsuné特別設計小狐狸Logo餅乾（右下）、柑橘三明治（右中）、水波蛋吐司（右上）等台北限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝） Loro Piana期間限定店，展示著最新推出的玄彬特別款，全台獨賣。嗆辣時尚精品 BALMAIN也選擇在此開設台灣首家專門店，引進多款絕美服裝單品，鞋、包、眼鏡等配件。 ▲義大利Loro Piana攜手玄彬打造亞太限定特別版，即日起至4/25於BELLAVITA中庭開設台北期間限定店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BALMAIN專門店空間有如典型巴黎式「Hôtel Particulier」私人法式宅邸。（圖／記者蕭涵云攝）