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房市／床墊一年不洗「比馬桶座墊還髒」！巧用小蘇打1招清潔

▲又到過敏好發季節，信義居家提醒床墊寢具應定時清理，避免造成皮膚與呼吸道的傷害。（圖／資料照片）
▲又到過敏好發季節，信義居家提醒床墊寢具應定時清理，避免造成皮膚與呼吸道的傷害。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

現代人因生活高壓、步調快，失眠問題層出不窮，平均每5人就有1人失眠；日前PTT有網友在女性版發文提到，年歲漸長對物質需求逐漸降低，但最怕睡不著，因此最捨得花錢在寢具上，詢問版友在哪個方面最捨得花錢，文章一出引起網友熱烈討論，許多贊同除了吃之外，最捨得投資的就是寢具。

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其實，寢具若忽略定時清潔，更容易造成過敏，進而影響睡眠品質、造成惡性循環。寢具清潔中最常被忽略的床墊，據專家研究統計一年不洗可能就有300萬細菌附著。信義居家表示，萬用小蘇打就可以解決床墊清潔困擾。

信義居家表示，現正適逢春夏季節交替，也是過敏的好發時期，很多人容易忽略的過敏源之一，就是每天都會接觸的床墊寢具，不論床包、枕頭或是床墊皆易因皮屑養出許多看不見的塵蟎細菌，造成皮膚與呼吸道的傷害。

信義居家建議，床包、枕套至少每周或每2周清洗一次，可用熱水清洗來加強除菌；枕頭部分也建議至少1-3個月清洗一次，並置於太陽下曝曬或以烘衣機烘乾。

而最少清潔的床墊光擦拭表面是不夠的，建議先使用吸塵器吸塵後，再在床墊上撒一層蘇打粉，靜置幾個小時讓小蘇打有足夠時間分解酸、吸收殘留的水分或異味，再以吸塵器吸乾；有特別髒污處，可使用去污劑後再撒上小蘇打粉，讓床墊清潔度再提升。

除自行簡易清潔外，信義居家也提醒，因床墊有許多深層污垢，建議每年固定時間洽詢專業人員清理，專家將以床墊專用清潔機台、飯店級特殊酵素去分解各式污漬、解決異味；另外再同步加上除塵蟎服務，將肉眼看不見的塵蟎一併消滅，迅速讓床墊回復舒適與潔淨的狀態，也有助於維護床墊的使用壽命。

現在床墊清潔的服務廠商選擇眾多，但到府服務還是要從專業的居家平台進行預約，廠商不只經過嚴格評選而出，後續也有完善的客服團隊給予協助，真正可帶給客戶安全有保障的清潔服務。

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