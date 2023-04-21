房市／床墊一年不洗「比馬桶座墊還髒」！巧用小蘇打1招清潔

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義居家表示，現正適逢春夏季節交替，也是過敏的好發時期，很多人容易忽略的過敏源之一，就是每天都會接觸的床墊寢具，不論床包、枕頭或是床墊皆易因皮屑養出許多看不見的塵蟎細菌，造成皮膚與呼吸道的傷害。
信義居家建議，床包、枕套至少每周或每2周清洗一次，可用熱水清洗來加強除菌；枕頭部分也建議至少1-3個月清洗一次，並置於太陽下曝曬或以烘衣機烘乾。
而最少清潔的床墊光擦拭表面是不夠的，建議先使用吸塵器吸塵後，再在床墊上撒一層蘇打粉，靜置幾個小時讓小蘇打有足夠時間分解酸、吸收殘留的水分或異味，再以吸塵器吸乾；有特別髒污處，可使用去污劑後再撒上小蘇打粉，讓床墊清潔度再提升。
除自行簡易清潔外，信義居家也提醒，因床墊有許多深層污垢，建議每年固定時間洽詢專業人員清理，專家將以床墊專用清潔機台、飯店級特殊酵素去分解各式污漬、解決異味；另外再同步加上除塵蟎服務，將肉眼看不見的塵蟎一併消滅，迅速讓床墊回復舒適與潔淨的狀態，也有助於維護床墊的使用壽命。
現在床墊清潔的服務廠商選擇眾多，但到府服務還是要從專業的居家平台進行預約，廠商不只經過嚴格評選而出，後續也有完善的客服團隊給予協助，真正可帶給客戶安全有保障的清潔服務。