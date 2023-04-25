姜河那看著河智苑忍不住了！《謝幕》勇敢告白「台詞超費神用心」
韓國影后河智苑睽違小螢幕3年，終於推出新劇《謝幕》，劇中她飾演接掌家族企業飯店的總經理，與冒充奶奶孫子的舞台劇演員姜河那，發展出超越姊弟戀的愛情故事。姜河那分享與影后對戲的心情，他說：「智苑姐對我一直都很隨和，和她一起演戲完全不會感到害羞或任何不自在。」提到對河智苑的告白台詞，姜河那表示是這一句「我喜歡、我喜歡妳。」並說：「這句是我最費神、最用心的台詞。」
記者陳雅蘭/綜合報導
《謝幕》描述從北韓逃難出來的高斗心，在僅剩的3個月生命裡，失聯的孫子意外現身；被請託假扮孫子的舞台劇演員姜河那，突如其來的出現，在家族間引起震盪。
河智苑日前受訪時，談到為角色所做的準備，她說：「與其說是為職業做準備，倒不如說這是一個具有酒店經理魅力，以及對家人有著滿滿愛的角色。」河智苑也在服裝和氛圍上花心思，希望帶給觀眾「一種高雅又乾淨的感覺」。
一向給人獨立、堅強、勇敢形象的河智苑，在《謝幕》扮演的人物性格與自己對工作充滿熱情這一點，不謀而合。她透露還有很多事想做，也想做得更好，「就像世妍（劇中名）熱愛酒店一樣，我也非常熱愛我的演員工作！」因為是飾演總經理角色，河智苑戲裡大多以合身套裝、高跟鞋亮相，舉手投足展現專業主管的丰采，但在長時間拍攝下，河智苑透露：「能夠穿很多漂亮的衣服真是非常開心，但因為要經常穿高跟鞋，所以拖鞋、便鞋等舒適的鞋子是我拍戲的必備品！」《謝幕》4月26日起，平日晚間8點在八大戲劇台播出。