王樂妍組女團「Yummy」出道！抄襲藍又時創作 纏訟12年道歉落幕
36歲女星王樂妍與邱琦雯拍攝電視劇《美麗人生》傳出不合，劇外爆發肢體衝突，其實表演科班出身的她，擅長鋼琴、吉他，原是朝著歌手夢想邁進，2001年還組成少女團體「Yummy」出道，發行過團體、個人專輯，可惜音樂路並不順遂，還爆發抄襲藍又時高中創作的風波，官司纏訟12年，前年結果出爐，王樂妍二審獲賠6月徒刑，得易科罰金18萬元，她坦承抄襲歌曲道歉，才讓整起風波落幕。
記者江芷稜/綜合報導
就讀華岡藝校的王樂妍，長相甜美可愛，高中就被相中組成女團「Yummy」，以本名王心如踏入演藝圈發展，她與歌手藍又時國中、高中都是學姐、學妹關係，2001年藍又時寫了一首自創曲《睡美人》，在同學之間傳唱，沒想到王樂妍竟將該作品視為己有，在2009年發行個人專輯《哥本哈根的童話》時，將《睡美人》重新編寫成自創曲《到底愛怎麼了》，並稱之為珍藏多年的壓箱寶。
王樂妍第一時間並未認錯，藍又時選擇提告，官司打了12年，一審獲判無罪，二審遭認定詞曲都有90%比例相似，逆轉判她有期徒刑半年，她才終於鬆口當時太想爭取公司給的機會，不慎傷害好友，在臉書致歉「藍又時謝謝妳，原諒了我12年前的不夠勇敢，謝謝妳，願意給我機會讓我親自向妳訴說12年前的事」。
轉往演戲之路發展的她，透露這個心結綁了12年，真心感到愧疚，內心煎熬許多年，在臉書上向藍又時及大眾道歉，也獲得對方原諒。王樂妍不受抄襲風波影響，近年戲劇作品不斷，不但花了1200萬在新北市買了新家，還在汐止投資SPA館，演戲之路發展順遂。