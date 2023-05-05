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拚2050年前達成碳中和目標　亞東醫院簽署永續倡議

▲亞東醫院院長邱冠明（左）代表簽署永續倡議。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院院長邱冠明（左）代表簽署永續倡議。（圖／亞東醫院提供）

記者許若茵／台北報導

亞東紀念醫院今（5）日與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」，承諾健全機構治理、發揮社會影響力，並落實環境永續，至少在2050年前達成碳中和目標。

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亞東醫院院長邱冠明表示，氣候變遷給地球龐大的壓力，反省醫院本身運作，光是每年用電就很驚人，任何電價波動，對於醫院都是很大的負擔，而在能源管理外，如何打造友善職場，鼓勵不同角色能互相支援、在醫療專業上不斷突破創新，滿足民眾需求，扮演好社區守護者的角色，也是醫院永續很重要的任務，期待從簽署倡議開始，重新檢討所有作業流程，銜接國際理想，為下一代留下更好的地球。

亞東醫院由邱冠明率領各副院長與一、二級主管超過百人參與，共同見證簽約歷史時刻。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使肯定，亞東醫院貫徹集團對永續的重視，設立永續發展小組，定期檢視各項永續發展項目的執行情形並改善，因應氣候變遷也推動各項能源管理與減碳減廢作為，並透過永續報告書與各利害關係人溝通，落實永續發展的決心令人敬佩。

在守護社區民眾健康外，因應極端氣候等威脅帶來更大的環境健康議題，簡又新提醒，統計各醫院的溫室氣體總排放量佔全台總量4.6%，用電量更領先交通運輸業，居所有非生產部門第一位，回應政府2050淨零目標，各醫院還要更奮力由自身開始減碳。

國際組織已經提出醫院減碳的策略，特別強調領導階層的決心，鼓勵各醫院從承諾開始，擬訂計畫並逐步推展執行、定期公開發表，並與合作夥伴同行。台灣永續能源研究基金會也將持續攜手與各醫療機構合作，協助整體醫療體系綠色轉型，進一步守護人民健康。

為落實節能減碳，亞東醫院說，近年積極改善建築、空調、照明系統以降低能源消耗，也定期檢討水資源管理、廢棄物處理成效，2021年獲得環保署「模範環境保護專責企業」獎勵，後續還將更進一步強化智慧管理，致力成為對社會與環境最友善的健康醫院。
 

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