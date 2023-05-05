拚2050年前達成碳中和目標　亞東醫院簽署永續倡議

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亞東醫院由邱冠明率領各副院長與一、二級主管超過百人參與，共同見證簽約歷史時刻。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使肯定，亞東醫院貫徹集團對永續的重視，設立永續發展小組，定期檢視各項永續發展項目的執行情形並改善，因應氣候變遷也推動各項能源管理與減碳減廢作為，並透過永續報告書與各利害關係人溝通，落實永續發展的決心令人敬佩。
在守護社區民眾健康外，因應極端氣候等威脅帶來更大的環境健康議題，簡又新提醒，統計各醫院的溫室氣體總排放量佔全台總量4.6%，用電量更領先交通運輸業，居所有非生產部門第一位，回應政府2050淨零目標，各醫院還要更奮力由自身開始減碳。
國際組織已經提出醫院減碳的策略，特別強調領導階層的決心，鼓勵各醫院從承諾開始，擬訂計畫並逐步推展執行、定期公開發表，並與合作夥伴同行。台灣永續能源研究基金會也將持續攜手與各醫療機構合作，協助整體醫療體系綠色轉型，進一步守護人民健康。
為落實節能減碳，亞東醫院說，近年積極改善建築、空調、照明系統以降低能源消耗，也定期檢討水資源管理、廢棄物處理成效，2021年獲得環保署「模範環境保護專責企業」獎勵，後續還將更進一步強化智慧管理，致力成為對社會與環境最友善的健康醫院。