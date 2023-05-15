福特六和汽車志工投入「小黃帽交通安全童樂會」共同推廣兒童交通安全
福特六和汽車致力關注交通安全，除導入各項先進主被動安全科技於旗下車款外，亦攜手靖娟兒童安全文教基金會（以下簡稱靖娟基金會）推廣兒童道路安全教育相關事宜。在福特汽車公司慈善基金會Ford Fund支持下，福特六和汽車與靖娟基金會於2017年首次合作舉辦大型交通安全宣導活動，希望透過寓教於樂且合宜推廣的宣傳方式，提高台灣成年民眾及兒童的道路安全觀念。2023年為靖娟基金會創立30周年，今日（5/13）於台北圓山花博公園舉辦「30接力 併娟同行」特展記者會及「小黃帽交通安全童樂會」，以兒童最常在交通環境中擔任的「行人」與「乘客」角色為主題，透過闖關的活潑形式，將安全行為與注意事項規劃在關卡內，為近1,500位家長和孩童推廣道路安全觀念從小扎根的重要性，在潛移默化中守護孩童用路安全。
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此次福特六和汽車近80名志工全程參與，現場亦透過Ford車輛示範，讓親子學習用車與道路安全知識。在歷年由靖娟基金會舉辦的「小黃帽交通安全童樂會」中，福特六和員工長期以志工身份投入活動之交通安全宣導，累計服務總時數近1,700小時。福特六和汽車總經理 陳文芳表示：「提供安全的車輛及移動方式一直以來都是Ford專注努力的方向，我們多年來與靖娟基金會密切合作，同時在政府大力宣導行人安全的政策下，共同透過完整且生動的教育課程，為兒童培養安全的用路及乘車觀念，我們很高興能參與見證靖娟基金會30年的重要里程碑，也期許在眾人的努力與志工的投入下，讓更多小朋友具備認知交通安全與學習應變的能力。」
靖娟基金會延續往例，在5月15日全國兒童安全日的前夕，發布今年（2023）的「兒童安全指標調查」結果，並回顧30年來臺灣兒童安全的變化情形。指標調查相較於17年前（2006年）靖娟首次進行調查的結果，整體指標分數呈現上升趨勢，顯示台灣近10幾年來，在靖娟基金會與社會各界的努力下，對於兒童安全的改善與進步。
基於寓教於樂的理念主軸，今日於台北圓山花博公園舉辦的「小黃帽交通安全童樂會」，主辦單位規劃「With 斑斑停看聽」、「With斑斑安全行」、「斑斑尋寶趣」、「拯救斑斑大作戰」、「小小駕駛開車趣」、「Follow斑斑搭公車」六大關卡，讓學童透過實境體驗的方式，學習如何安全穿越馬路、受困在車內如何以正確方式向外求援，以及如何安全乘坐汽機車與大眾交通工具，藉此在「乘客」與「行人」不同身份轉換下，具備正確的交通安全觀念。其中，福特六和汽車提供New Ford Kuga EcoBoost®250 Vignale為「拯救斑斑大作戰」的安全示範車，教導孩童如遭遇到受困汽車內的應變方式；在「小小駕駛開車趣」關卡中，則提供專屬兒童電動車讓小朋友親自駕駛體驗，提升孩童對交通安全的興趣和觀念。
適逢靖娟基金會成立30週年，自5/13（六）至5/17（三）為期五天，台北圓山花博公園流行館亦設有「30接力 併娟同行」特展，規劃包含「靖娟30時光牆」、「兒童安全知多少」、「妖果小學交安動畫特映」⋯⋯等共11大展區，透過互動形式讓大朋友與小朋友一同學習交通觀念，同時藉此與民眾分享靖娟基金會30年以來的傳承、守護以及行動。了解更多可參考特展資訊。