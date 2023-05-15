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COME SAY HI TO「MINI BIG LOVE 全台迷你巡迴展」5 / 12 起全台開展

▲ COME SAY HI TO「MINI BIG LOVE 全台迷你巡迴展」5 / 12 起全台開展
▲ COME SAY HI TO「MINI BIG LOVE 全台迷你巡迴展」5 / 12 起全台開展

2GameSome - 有車賞

「MINI BIG LOVE全台迷你巡迴展」將於2023年5月12日正式展開，依序於新竹、台中、台南與台北四座城市中，展示出MINI家族中最具科技感的MINI Electric純電掀背、為探險而生的MINI Countryman運動休旅以及MINI家族不同車款，各具特色、同樣經典，於巡迴展中一字排開與MINI Fans相見！

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以最純淨的方式享受極致的靈活操控，MINI Electric滿足了所有個性消費者的需求：MINI經典三門掀背外觀設計、守護地球的環保永續理念、智慧創新科技以及MINI馳名的go-kart般靈敏駕馭體驗。2022年，MINI Electric於台灣首度亮相，目前全台已售出超過百輛MINI Electric，成為城市巷弄中最耀眼獨特的純淨代表！MINI Electric搭載零二氧化碳排放的純電馬達驅動前輪，擁有最大184匹馬力、最高270Nm扭力、時速0-100公里加速僅7.3秒的強勁輸出，在減少碳排放的同時，更昇華MINI引以為傲的靈敏的駕馭樂趣。MINI Electric於MINI發源地英國牛津工廠生產製造，超過百年造車工藝累積，近年更導入太陽能為工廠發電，讓MINI Electric的永續理念從創造至駕馭，皆符合MINI的純電精神—駛向更純淨的未來。

MINI Countryman運動休旅經典與時尚兼具的車體外觀，多功能車頂置物架可輕鬆加裝各式自行車架、車頂行李廂、衝浪板架等多樣置物套件；寬敞的五人座車室配備有可前後滑移13公分的後座座椅，椅背更可以40:60的比例傾倒，讓車主可以靈活配置所需空間，不僅打造更舒適的乘客體驗，更可創造最高達達1390公升的後行李廂容量，為探險旅程帶來前所未有的便利性與想像力。此外，MINI Countryman搭載TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，擁有強大而流暢的性能與扭力，低轉速時依然擁有可靠且靈敏的表現；Steptronic變速系統帶來靈敏順暢的換檔與加速體驗，讓每一趟旅程皆充滿期待與驚喜。MINI Countryman車身完美融入越野風範十足的肌肉線條、獨具巧思舒適的座艙空間，外加MINI與生俱來的賽車駕馭樂趣，成為個性與創意生活不可或缺的玩樂夥伴！

MINI Electric純電掀背、MINI Countryman運動休旅及MINI家族中經典車款將於2023年5月12日起展開全台巡迴展出，歡迎MINI Fans前往新竹遠東巨城購物中心、台中TIGER CITY購物中心、台南南紡購物中心、遠東SOGO台北忠孝館一睹MINI Family經典英倫魅力！現場除展出MINI車款外，亦同步展售MINI Lifestyle Collection生活精品，以簡約活潑、具有MINI經典元素設計，為MINI Fans的每一天增添MINI繽紛亮點。

歡迎MINI Fans至MINI Taiwan Facebook粉絲專頁填寫線上問卷，可憑E-mail或簡訊至任一活動現場兌換由總代理汎德MINI攜手愛盲協會所推出的專屬Big Love紀念禮「MINI x愛盲公益手工皂」乙個 **每日數量有限，贈完為止**，在百花齊放的春日裡，一起享受MINI BIG LOVE活力氛圍！

活動日期

活動地點

活動時間

5/12(五)-5/14(日)

遠東巨城購物中心(中央路及民權路口)

11:00-21:00

5/19(五)-5/21(日)

TIGER CITY購物中心 1F戶外廣場

11:00-21:00

6/9(五)-6/11(日)

南紡購物中心A1館 1F南紡廣場

11:00-21:00

6/22(四)-6/25(日)

遠東SOGO 台北忠孝館 1F戶外廣場

11:00-21:00

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