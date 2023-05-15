▲ COME SAY HI TO「MINI BIG LOVE 全台迷你巡迴展」5 / 12 起全台開展

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MINI Countryman運動休旅經典與時尚兼具的車體外觀，多功能車頂置物架可輕鬆加裝各式自行車架、車頂行李廂、衝浪板架等多樣置物套件；寬敞的五人座車室配備有可前後滑移13公分的後座座椅，椅背更可以40:60的比例傾倒，讓車主可以靈活配置所需空間，不僅打造更舒適的乘客體驗，更可創造最高達達1390公升的後行李廂容量，為探險旅程帶來前所未有的便利性與想像力。此外，MINI Countryman搭載TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，擁有強大而流暢的性能與扭力，低轉速時依然擁有可靠且靈敏的表現；Steptronic變速系統帶來靈敏順暢的換檔與加速體驗，讓每一趟旅程皆充滿期待與驚喜。MINI Countryman車身完美融入越野風範十足的肌肉線條、獨具巧思舒適的座艙空間，外加MINI與生俱來的賽車駕馭樂趣，成為個性與創意生活不可或缺的玩樂夥伴！
MINI Electric純電掀背、MINI Countryman運動休旅及MINI家族中經典車款將於2023年5月12日起展開全台巡迴展出，歡迎MINI Fans前往新竹遠東巨城購物中心、台中TIGER CITY購物中心、台南南紡購物中心、遠東SOGO台北忠孝館一睹MINI Family經典英倫魅力！現場除展出MINI車款外，亦同步展售MINI Lifestyle Collection生活精品，以簡約活潑、具有MINI經典元素設計，為MINI Fans的每一天增添MINI繽紛亮點。
歡迎MINI Fans至MINI Taiwan Facebook粉絲專頁填寫線上問卷，可憑E-mail或簡訊至任一活動現場兌換由總代理汎德MINI攜手愛盲協會所推出的專屬Big Love紀念禮「MINI x愛盲公益手工皂」乙個 **每日數量有限，贈完為止**，在百花齊放的春日裡，一起享受MINI BIG LOVE活力氛圍！
活動日期
活動地點
活動時間
|5/12(五)-5/14(日)
|遠東巨城購物中心(中央路及民權路口)
|11:00-21:00
|5/19(五)-5/21(日)
|TIGER CITY購物中心 1F戶外廣場
|11:00-21:00
|6/9(五)-6/11(日)
|南紡購物中心A1館 1F南紡廣場
|11:00-21:00
|6/22(四)-6/25(日)
|遠東SOGO 台北忠孝館 1F戶外廣場
|11:00-21:00