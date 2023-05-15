▲ 宏佳騰獲第8屆「經濟部國家產業創新獎」績優創新企業

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自創立以來秉持著「就敢，與眾不同」之核心精神的宏佳騰動力科技，除了將不甘於平凡的台灣人氣魄傾注於品牌基因中，旗下產品透過搭載更智慧且人性化的科技、融入別樹一格的設計美學，持續勇於創新迎接挑戰，才能不斷打破市場規則，用技術和速度為客戶創造及時的價值，以創新與維新為品牌開拓趨勢的疆土。
在鍾杰霖董事長的帶領下，多年來宏佳騰動力科技致力於二輪、三輪、四輪機車及國際 ATV 等各領域創新技術的投入，除了在國內建立電動 / 燃油機車自有品牌「宏佳騰 Aeonmotor」，逐漸打開臺灣市場之外，電動機車更成爲市占率排名第二的主流品牌，並成功建立起符合ESG電動機車的優質品牌形象。在創新方面，宏佳騰動力科技更是具備獨特價值，當中的關鍵產品首推全球唯一通過歐盟認證且實際量產的四輪機車「Qooder」、在臺灣上市第一台可上路的三輪機車「3D350」，以及為北美知名沙灘車品牌-Polaris設計製造北美市場第一名高市佔率的Youth ATV產品。宏佳騰透過以產品供應網絡為基礎，與上下游供應鏈及品牌客戶建立聯盟方式進行開發與銷售，成功進入「重型、多元、休閒、生活及創意」等不同市場做為區隔，並匯聚國內產學研等各領域的合作量能進行資源整合，透過逾 95% 在地採購量為鄉鎮創造工作機會，榮獲多項國家級產業評鑑大獎的肯定。
宏佳騰在創新科技領域締造許多紀錄，舉凡品牌旗下的二輪機車產品以符合騎乘者需求為優先，發展不同於市場的既有產品，提供消費者更多元的產品選擇，同時也是國內首家致力發展兩輪車聯網並創造實績的機車品牌，其CROXERA智慧車聯網系統與CROXERA M智慧後照鏡的領先推出，也影響國內機車廠商開始重視機車的智慧化技術發展，並接續推出智慧化裝置應用在機車上，達到提升機車使用者的便利性與安全性之目的。近年來隨著電動二輪車的風潮日趨興盛，同時響應政府推動發展電動二輪車的既定政策目標，宏佳騰動力科技透過精湛造車工藝與智慧能源完美結合，逐步將智慧電車市場推向更高領域，而宏佳騰智慧電車也秉持不屈於現實的精神，持續挑戰為消費者帶來更聰明的騎乘體驗，透過本身多年跨足歐美及台灣市場來所累積的豐富經驗，用創新思維打造最貼近生活需求、也最與眾不同的Smarterscooter。此外，宏佳騰動力科技不僅持續投入龐大資源發展電動二輪車產品，更承諾為消費者提供暖心服務及市場最高性價比作為標配，致力推動次世代騎乘體驗，打造屬於你我的未來移動性。
宏佳騰動力科技之所以能夠由傳統製造領域的中小企業規模，逐步發展成為「卓越中堅企業」（隱形冠軍企業），並持續獲得產業界重要評選如：經濟部工業局卓越中堅企業獎、經濟部國貿局金貿獎、台灣精品金/銀質獎，以及台灣設計研究院金點設計獎等多個國家級獎項的認可，當中的歷程轉折最重要關鍵即在於持續追求創新，從而促進公司的永續發展。未來宏佳騰的事業與產品發展目標，將繼續在這些特定的車輛產品領域專注耕耘，並且進一步深化包括：性能配備/產品多元/創新突破/永續發展等四大品牌核心價值，持續推出具價值性並符合市場需求的創新產品，成為首屈一指的主流領導廠商。
榮獲「經濟部國家產業創新獎」的殊榮與肯定，對宏佳騰動力科技而言是肩負更多社會責任的開始，展望未來除了攜手中南部在地企業推動機車零組件產業的持續發展及創造就業機會，也將致力於提高台灣機車產業、維繫台灣ATV機車外銷產品在海外市場的整體競爭力，大步邁向嶄新的未來移動時代！