▲ Gogoro Delight「命定紅」89,800 元登場！Dizzy Dizzo 蔡詩芸熱辣演繹

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Gogoro 首次與資生堂合作，6 月起將一年一度的資生堂國際櫃「銀座之夜 GINZA NIGHT OUT」全台巡迴快閃活動帶進 Gogoro 限定門市，由資生堂專業彩妝顧問量身訂製抵禦烈日的獨家「Gogoro x 資生堂 紅色魅力騎士妝」。





紅色外觀內藏貼心配備





全新 Gogoro Delight 命定紅車身多層次的紅色光感質調佐以鍍鉻鏡面飾樣，還將紅色元素完美融入儀錶板。並擁有諸多專屬設計與配備：





安全感：標配 SBS 同步前後雙碟煞、急煞警示燈與汽車級 Class D LED 頭燈，並預載雨天智慧模式，一路上都有十足把握。車主可選配 TCS 循跡防滑系統、定速巡航功能、整合式胎壓偵測器（TPMS）、以及 LTE 智慧遠端連網服務，多種主、被動式防護提前報備，讓騎乘更加愜意。

輕巧感：同級車款最低的 72.9 公分座高，適合任何身型與穿搭。架車時使用省力中柱，可減少 25% 的踩踏施力。更有省力牽車模式和倒車輔助模式，馬達啟動後長按左方向燈鍵超過兩秒，車輛就會自動緩緩推進，在坡道和人行道上牽行時毫不費力；若觸動倒車輔助鍵，就能在擁擠的停車格中輕鬆抽身，直接後退離開。

儀式感：車輛中蘊含多處細心設計，包含車廂 U 型照明燈、安心護送燈、AIRCUSH™ 緩衝飾板、抗菌手把與車廂，出門在外也能保有自在 Me Time。

欲知更多產品資訊，請前往全新 Gogoro Delight 命定紅產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/red-crush/。





指定 Gogoro 門市賞車，再享資生堂專屬好禮





Gogoro 首度攜手資生堂，6 月起於 Gogoro 限定門市擴大舉辦美妝界最夯的資生堂「銀座之夜 GINZA NIGHT OUT」特別場，預約來店即可體驗資生堂專業彩妝顧問設計的「Gogoro x 資生堂 紅色魅力騎士妝」，還能享有無酒精特調飲、風格拍立得紀念照。





於 5/20 至 5/31 前往 Gogoro 指定門市賞車拍照，公開分享至個人社群媒體，標註 @gogoro_taiwan 並加上指定hashtag，即可獲得限量「紅色魅力體驗禮」（內含超進化絲絨緞光唇膏試色唇卡、新豔陽・夏水離子熱防禦 UV 隔離露 2ml，贈完為止 ）。





Gogoro Delight 命定紅最低入手價 $60,500，購車限時贈暢銷配件組





Gogoro 響應縣市補助推出加碼優惠，同步祭出多元購車方案：





補助有感再加碼： 桃園市民獨享：桃園市民符合婦幼、青年補助兩項條件者，享原車價 9 折，補助最高可達 38,280。

台南市民獨享：台南市民符合幼幼專案條件者，購車加碼補助 $3,000，再享 1,000 點 Gogoro Smart Points。 台新 Gogoro Rewards 聯名卡購車與電池資費回饋： 於全台 Gogoro 實體門市購買任一車款，享最高 2% 回饋無上限；使用 Gogoro Wallet 支付再享最高900 點 Gogoro Smart Points。詳細回饋內容，請以台新 Gogoro Rewards 聯名卡優惠總覽為準。

6/30 前繳納電池資費，享每月最高 22% 回饋。詳細優惠內容，請以活動官網為準。 36 期 0 利率輕鬆貸： 購車享 36 期 0 利率，再送最高 1 個月免費騎，還能月月抽機票、iPhone 14 Pro 等豐富獎品，壓軸大獎再抽 Tesla Model Y 一台。

欲知詳細活動資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3o3PkFJ。



