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賓士 EQS SUV 與 EQE SUV 雙車系預售起跑！三車型新台幣 379 萬起

▲ 賓士 EQS SUV 與 EQE SUV 雙車系預售起跑！三車型新台幣 379 萬起
▲ 賓士 EQS SUV 與 EQE SUV 雙車系預售起跑！三車型新台幣 379 萬起

2GameSome - 有車賞

台灣賓士今日（5月17日）宣布純電休旅雙車系 EQS SUV 及 EQE SUV 即將在七月正式登台，同步公布引進車型及預售價格，即日起開始接單。EQE SUV 引進兩款車型，皆採四輪驅動配置，分別為 EQE 350 4MATIC 預售價 379 萬，以及 Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC 預售價 496 萬；EQS SUV 則推出 EQS 450 4MATIC 七人座車型，預售價 608 萬起。

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EQE SUV 同場加映 AMG 性能版

全新 EQE SUV 以EQE 四門轎車相同電動模組化平台開發，相比三廂式房車設計，SUV 擁有更寬敞的乘坐及置物空間，四輪驅動系統搭配專屬 OFFROAD 越野模式，在 SUV 家族的地表偵視功能加持下，讓EQE SUV 對於各種地形擁有更高適應力。EQE 350 4MATIC 標準配備 AMG Line 外觀套件，流線外型與低風阻係數，造就最高純電行駛里程可達 549 km (WLTP)。

EQE 350 4MATIC。
EQE 350 4MATIC。
EQE 43 4MATIC SUV 經 Mercedes-AMG 性能調校，動力一舉提升至 476 hp / 858 Nm，搭載 AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動系統，0 – 100 km 加速僅需 4.3 秒。內外觀搭配專屬直瀑式護罩、AMG 廠徽、AMG 高性能平底跑車方向盤等AMG 家族設計元素。更多詳細資訊請上官網查詢：https://mbtw.me/Kyy3

EQE 43 4MATIC。
EQE 43 4MATIC。
EQS SUV豪華七座大型純電休旅

全新 EQS 450 4MATIC SUV  標準配置七人座寬敞空間，並配備 AIRMATIC 氣壓懸吊，採前、後軸雙馬達設計，四輪驅動系統皆為標配，最高純電行駛里程可達 616 km (WLTP)。此外，EQS 450 4MATIC SUV 亦將 HYPERSCREEN 超寬幅螢幕列為標準配備，由12.3 吋寬螢幕數位儀表，搭配尺寸分別為 17.7 吋及 12.3 吋的 OLED  高畫質觸控螢幕組成。更多詳細資訊請上官網查詢：https://mbtw.me/1yy3

 EQS 450 4MATIC。
 EQS 450 4MATIC。

車型

Mercedes-EQ

EQE 350 4MATIC SUV

Mercedes-AMG 

EQE 43 4MATIC SUV

Mercedes-EQ

EQS 450 4MATIC SUV

預售價格 (萬元起)

379

496

608

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