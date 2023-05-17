▲ 賓士 EQS SUV 與 EQE SUV 雙車系預售起跑！三車型新台幣 379 萬起

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全新 EQE SUV 以EQE 四門轎車相同電動模組化平台開發，相比三廂式房車設計，SUV 擁有更寬敞的乘坐及置物空間，四輪驅動系統搭配專屬 OFFROAD 越野模式，在 SUV 家族的地表偵視功能加持下，讓EQE SUV 對於各種地形擁有更高適應力。EQE 350 4MATIC 標準配備 AMG Line 外觀套件，流線外型與低風阻係數，造就最高純電行駛里程可達 549 km (WLTP)。
EQE 43 4MATIC SUV 經 Mercedes-AMG 性能調校，動力一舉提升至 476 hp / 858 Nm，搭載 AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動系統，0 – 100 km 加速僅需 4.3 秒。內外觀搭配專屬直瀑式護罩、AMG 廠徽、AMG 高性能平底跑車方向盤等AMG 家族設計元素。更多詳細資訊請上官網查詢：https://mbtw.me/Kyy3
EQS SUV豪華七座大型純電休旅
全新 EQS 450 4MATIC SUV 標準配置七人座寬敞空間，並配備 AIRMATIC 氣壓懸吊，採前、後軸雙馬達設計，四輪驅動系統皆為標配，最高純電行駛里程可達 616 km (WLTP)。此外，EQS 450 4MATIC SUV 亦將 HYPERSCREEN 超寬幅螢幕列為標準配備，由12.3 吋寬螢幕數位儀表，搭配尺寸分別為 17.7 吋及 12.3 吋的 OLED 高畫質觸控螢幕組成。更多詳細資訊請上官網查詢：https://mbtw.me/1yy3
車型
Mercedes-EQ
EQE 350 4MATIC SUV
Mercedes-AMG
EQE 43 4MATIC SUV
Mercedes-EQ
EQS 450 4MATIC SUV
預售價格 (萬元起)
379
496
608