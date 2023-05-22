特企／台中綠覆之冠山里時晴　期待讓購屋族「在物質看見精神」

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事實上，每一棟宏銓建築都像是浮於塵世中的綠洲，再加上宏銓建設長期合作夥伴、建築師劉偉彥，擅長將詩文意境透過建築轉譯，與宏銓攜手打造的空間中，總能引發共感與共鳴，每一棟建築雖然坐落的區域不同，但都用建築大方展現台中這座城市得天獨厚的氣候特長，建築物隨四季、隨光影變化，時刻都有不同風景。
立足城市核心地段的「山里時晴」亦然，延續品牌精神與建築脈絡，將立體的詩、立體的園林、立體的畫以當代手法置入空間之中，先天區域環境條件優越，加上宏銓建設悉心規畫，最讓已購客群津津樂道的在於，該案規劃28至42坪，2房、3房宜居建築，360度環繞式垂直綠化，雖是規劃小坪數，但一層僅四戶，戶戶都是角間，小坪數也能享有私人的空中花園。
值得一提的是，「山里時晴」基地位於豐富路、文心南七路，鄰近13期重劃區，鄰近豐樂、豐富、南苑三大公園，走路5分鐘可至捷運豐樂公園站，行車9分鐘可達高鐵站，10分鐘內連結中山高速公路，周邊還有Costco美式量販店、文心秀泰影城、IKEA宜家家居、迪卡儂法商運動品牌等，生活機能方便快捷。
2年土地整合、1年的整體規劃，推案步調始終走自己路的宏銓建設，每回新案推出總引起市場熱議與話題討論，在客戶好評聲中，「山里時晴」已於112年5月15日正式開工，在「山里時晴」開工儀式上，宏銓建設董事長林銘銓協同總經理、建築師劉偉彥與企業合作夥伴共同參與，林董事長感性提到，縱使營造環境越趨困難，但公司仍將一如既往，堅守細緻的施工品質，不負客戶所託，構築一座都會里山院落，醞釀生活無限靈光。
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