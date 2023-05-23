▲ 全台僅供應三輛，Maserati Levante Modena S F Tributo 發表

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為進一步強化 Levante 的動感風範，全新 Levante Modena S 【F Tributo】 特別版配備了 21 英吋的 Anteo 啞光灰色輪圈，同時，在輪圈細節上、C 柱上的三叉戟 Logo 以及前方葉子板散熱鰭孔上的車型徽章均採用鈷藍色特殊點綴，彰顯特別版車型與眾不同的身份。而有別於外部塗裝的繽紛色彩，全新 Levante 【F Tributo】 特別版的內飾則採用黑色 Pieno Fiore 奢華全粒面皮革材質，飾以鈷藍色與橙色的對比縫線。
1955 年 10 月，Maria 駕駛 Maserati A6GCS，全力競逐第 39 屆 Targa Florio，並在激烈的競爭中斬獲全場第九的佳績，並於 2.0L 組別中名列第四。這是這位偉大傳奇女性賽車手的生涯轉折點，從此她在賽道上無畏挑戰、突破極限，並在 Maserati 的陪伴下，於 1958 年成為第一位參加 F1 方程式賽車的女性車手。時隔至今，全新 Levante 【F Tributo】特別版的發表旨在向 Maserati 的輝煌賽道歷史及無數勝利頭銜致敬。在優雅、極致性能、運動精神的指引下，Maserati 與 Maria 的強強聯合，共同譜寫關於堅韌、果敢和無畏的精彩競速傳奇。無論是在賽道或是其他領域，全新 Levante 【F Tributo】特別版都激勵著駕駛者勇敢挑戰，以無畏之心，堅定地駛向未來。
全新 Levante 【F Tributo】特別版不只在外觀設計上令眾人驚艷，性能表現也是絕響。配備來自法拉利 Maranello 工廠所調校的 3.0L V6 雙渦輪增壓缸內直噴引擎，具備 430hp 最大馬力與 580Nm 強勁扭力輸出， 0-100 km/h加速可在5.2秒內完成，搭配傳承自純正賽車的序列式 ZF-8 速手自排變速箱，指標性的迷人聲浪在每個檔位的扭力峰值引吭高鳴，伴隨每一次換檔產生的震耳音爆，讓人陶醉在無可抗拒的駕馭快感中。Levante 【F Tributo】特別版車款同樣配備紮實的底盤及懸吊科技：前後軸主動式 6 段氣壓懸吊可控制最多 8.5 公分的底盤高度調整，足以涵蓋越野地形到高速行駛的使用需求。標配的 ADAS 先進駕駛輔助系統，包含 ACC 主動式定速巡航、FCW 進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統以及 LKA 主動式車道維持輔助系統，在體驗極致駕駛樂趣的同時，也有更完善的主被動防護。Maserati 智慧型 LED 矩陣頭燈則可以大幅度增加駕駛人對障礙物的反應距離，並透過智慧型系統轉換照明模式，能有效避免對前車和對向來車造成眩光，也可於彎道中主動照亮視覺暗角；不論在市區行駛、高速奔馳或不良天候下，都有對應的照明模式。如此堅實的配備設定，讓科技及安全性提升至更高的層次，完美展現 Levante 【F Tributo】特別版的大無畏精神。