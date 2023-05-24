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BMW將在中國打造Neue Klasse底盤 創建全球第五座新世代工廠

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

BMW全新一代底盤Neue Klasse將成為品牌接下來的車款基礎，這也是全球第五個可以生產Neue Klasse底盤平台的工廠，而其實BMW在中國早已扎根，從2003年5月開始就已經於中國成立華晨寶馬合資公司，現在將會投入100億人民幣打造全新工廠，讓新一代車款也可以在當地開始生產作業。

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BMW近日在中國慶祝華晨寶馬成立20週年，並且宣布新一代底盤的工廠投資計畫。
BMW近日在中國慶祝華晨寶馬成立20週年，並且宣布新一代底盤的工廠投資計畫。
全新一代的底盤平台Neue Klasse不僅可以產出燃油引擎車款，同時也支援了純電動車型的製造，為了歡慶BMW在中國成立華晨寶馬20週年，BMW也宣布了一個重大消息，他們將會投入100億人民幣，折合台幣約437億元在瀋陽打造全新的工廠，這個工廠將會創造出2,000個全新的工作崗位，更重要的是2026年建成之後將可以生產Neue Klasse底盤的車輛，同時也將會開始打造第六代高壓電池，這個新一代的電池技術也將會是Neue Klasse量產的重要關鍵。

而Neue Klasse的車款從2025年開始進行製造，首先將會在匈牙利的工廠進行，接著位於慕尼黑的工廠也會開始生產，2027年在墨西哥的工廠也會開始打造全新一代車款，根據消息指出Neue Klasse的第一款車將會是一輛轎車，而據悉就是下一代的BMW 3系列，相信中國的工廠建成之後將會趕上全新3系列的製造，畢竟在中國市場當中轎車還是非常重要的，而接下來BMW品牌中國化的色彩也應該會越來越重，這也是汽車市場不可逆轉的強大趨勢之一。

全新的工廠投入100億人民幣，將可以打造Neue Klasse底盤平台，是全球第五個可以生產這個平台的工廠。
全新的工廠投入100億人民幣，將可以打造Neue Klasse底盤平台，是全球第五個可以生產這個平台的工廠。
投資計畫當中包括了第六代高壓電池的製造，這也是未來電動車的一大關鍵。
投資計畫當中包括了第六代高壓電池的製造，這也是未來電動車的一大關鍵。

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