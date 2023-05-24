Lexus寬大三排座休旅來襲 TX內裝曝光搶先看

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先前我們只能從外觀來猜測TX的內部空間表現有多麼優秀，而原廠也知道大家更想實際看到內裝配置，因此現在Lexus又發布了兩張全新的照片，其中之一呈現了三排座的配置，中央第二排的位置僅有兩張座椅，而中間還有一個中控台的設計，與Toyota Grand Highlander有些類似，而畢竟兩輛車就是同一個底盤架構的產品，會有類似的搭配並不意外，但相信Lexus TX的豪華表現將會更好，而且在Grand Highlander身上前兩排座椅就有加熱、通風功能，在TX身上應該也會延續，並且連第三排都擁有加熱座椅，營造出更高級的感受。
而另一張照片則是著重在車門的位置，可以看到使用了Mark Levinson的音響系統，比起Grand Highlander的JBL表現還要更好，同時還有著電子式的把手設計，顯得更有時尚設計氛圍，而相信屆時發表的時候應該還會有更多座椅配置的選擇，讓大型休旅車的買家可以滿足自身需求，而在動力部分還沒有相關的數據，但從商標申請來看將會有汽油以及油電兩種不同配置，2.4升直列四缸渦輪增壓引擎將會搭載其中，並且加上Hybrid Max動力系統的選擇，預計這輛LX將會與GX同時於6月8日發表。