Subaru Forester降10萬，價格相近要選Forester還是Crosstrek？
Subaru近日針對Forester車系進行調降動作，與先前相比降幅高達10萬元，使其入門車型只要115.8萬元起，然而全新世代Crosstrek也在日前正式發表，售價部分也較預售時降4萬來到111.8萬元，如此一來消費者就要開始苦惱了，在價格相近究竟是要選大的Forester，還是車格小一點但是新世代的Crosstrek？
Carture 車勢文化
台灣意美近日針對Forester車系進行價格調降動作，與之前相比降幅高達10萬元，不僅如此全車系還升級360度環景影像系統，部分車型還新增電動尾門配備，如此吸引人的價格與配備，對於要購買休旅車的消費者來說肯定令人相當心動。但問題來了，日前Subaru才推出全新世代Crosstrek，其價格與預售相比有著4萬降幅來到111.8萬元，在價格相近到底是要選Forester還是Crosstrek呢？
首先就硬體方面來看，Forester屬於小改世代車型，在外型上自然沒有Crosstrek來得新穎，不過車格部分4,640mmx1,815mmx1,730mm、軸距2,670mm有著較為寬大的優勢，相對的於置物空間表現也有520公升以上的水準。 配備部分Forester有配置DMS智能駕駛警示與手勢控制空調溫度功能，智慧安安全方面也有搭載EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，透過ACC主動車距控制定速巡航、LCF車道維持置中、LDP車道偏離輔助，進而具備Level 2半自動駕駛能力。除此之外Apple CarPlay/Android Auto連接與多媒體螢幕也都有具備，只不過與Crosstrek相比，8吋螢幕與座艙格局和沒無線連接等就顯得世代較舊。 反觀Crosstrek為全新世代車型，在Bolder設計概念勾勒下擁有新潮的樣貌，豐富的線條與防刮飾板，也營造出討消費者喜愛的戶外風格。不過車格部分4,480mmx1,800mmx1,600mm、軸距2,670mm、354～1,261公升行李廂容積等設定就偏向單身或小家庭族群。 配備方面Crosstrek擁有最新格局設計，11.6吋直立式螢幕更提供更直覺且豐富的操作體驗，同時也支援無線Apple CarPlay/Android Auto連接，當然也搭載EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統。 而動力與底盤Forester與Crosstrek皆搭載 2.0升水平對臥自然進氣引擎搭配CVT變速系統，且輸出皆為156hp/20kgm，SAWD對稱式全時四驅系統與X-Mode模式也都有配置。 至於Forester與Crosstrek要如何選？首先若有空間需求或時常露營，不用考慮就直接選擇Forester會較適合，倘若對空間沒有太大要求，Crosstrek新穎設計與座艙格局及價格自當有著更多吸引力，但最終還是要端看各位喜好，畢竟有些人在同樣預算就是愛買大的。