落實 ESG 永續發展 中華汽車以大帶小共同推動低碳化升級轉型發展
為邁向「2050淨零轉型」，經濟部工業局積極推動產業與中小企業升級轉型，期望藉此強化台灣企業經濟韌性及競爭力，2023年集結中央跨部門資源，推出「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助計畫」，邀請企業及其供應鏈以聯合申請方式，提供「1+4智慧化補助」及「1+10低碳化補助」，專案申請最高可獲得3000萬補助。為帶動汽車供應鏈發展，中華汽車偕同和勝、茂雄、穎明、江申、伍享、友聯、台裕橡膠、信昌機械、台灣杰士、春源鋼鐵、台敭耐力等11家供應商，共同獲得經濟部工業局「以大帶小」專案補助，未來將攜手進行41項節能設備減碳改造計畫，總投資金額達1.1億元，展現推動ESG生態圈的決心。
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因應全球趨勢，製造業製程減碳為當務之急，中華汽車今年率先啟動「以大帶小」專案，並於年初與20家協力廠、2家經銷商一同簽署「中華汽車暨供應商ESG淨零碳排宣言」，承諾未來將致力於節能減碳行動，共同為「2050淨零碳排」目標努力。中華汽車以自身經驗主動協助協力廠商推動「節能減碳輔導及補助」、「輔導溫室氣體盤查」及「倡導綠電建置」三大主軸，期望能讓中衛體系循序漸進低碳轉型。
近期，在政府推出的「全方位協助產業推動升級轉型」補助計畫引導下，中華汽車攜手11家協力廠商，以最快速度成立「低碳化升級轉型計畫」團隊，並透過「以大帶小」聯合提出41項設備減碳改造升級方案，投資金額達1.1億元，預計完成後可達成減少1650噸/年碳排放量，減碳率可達24.8%。此項聯合計畫申請書、執行計畫業經工業局及專家學者審查通過。此項計畫將於2年內完成，完成後將可獲得部分補助款以紓解受疫情影響的經濟壓力，同時協助產業達成低碳轉型升級。
為達到 2050 淨零排放及永續發展的目標，中華汽車制定「環境永續政策」與「淨零宣言」，並積極對應碳關稅及綠色供應鏈議題，除落實能源轉型、積極發展低碳運具外，也將持續帶領上下游供應鏈共同為淨零碳排而努力。