LEXUS 獨家聯名台北晶華酒店沐蘭 SPA 提供精緻放鬆療程
▲ LEXUS 獨家聯名台北晶華酒店沐蘭 SPA 提供精緻放鬆療程
2GameSome - 有車賞
2023-05-25 23:25:01
致力於體現「Experience Amazing」品牌精神主張的Lexus，長期以來不斷帶領車主前往探索生活中的驚艷與無限可能、創造獨一無二的奢華體驗。Lexus於今年年初獨家與五星級度假酒店「秧悅美地度假酒店」的奢華SPA－GAEA SPA聯名合作，於花蓮山林間帶來靜謐放鬆的SPA療程體驗，為期3個月的活動獲得消費者熱烈迴響；本次聯手台北晶華酒店連續7年獲得台灣最佳飯店SPA首獎的沐蘭Wellspring SPA獨家聯名合作，打造Lexus Refined Corner主題房，期盼再度提供廣大消費者奢華細膩的芳療禮遇。
Lexus首次與台北晶華酒店沐蘭SPA聯名合作推出奢華放鬆的SPA空間，望為消費者提供專屬每個人的美好回憶。沐蘭SPA隱身於台北晶華酒店20樓，為晶華酒店自創品牌，自2016年起，連續7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」所頒發的全台最佳飯店SPA首獎，以精湛芳療技藝與貼心細膩的尊寵服務聞名。沐蘭SPA的芳療室均設有蒸氣淋浴間及私人浴池；本次Lexus選用雙人芳療室打造Lexus Refined Corner專屬主題房，期望為所有顧客帶來最悉心的款待。 除此之外，為回饋Lexus廣大車主、並為車主帶來舒緩五感的身心靈饗宴，自2023年6月1日至2023年8月31日間，凡於沐蘭SPA享受療程並出示Lexus車鑰匙或Lexus Plus APP上的車牌號碼，車主本人即享所有療程85折優惠，更可於療程後獲得Lexus餅乾和沐蘭SPA居家精品「甦活乾洗手噴霧(200ml) Revive Rinse-Free Hand Mist」乙組，望為車主獻上最尊榮的款待與最無微不至的呵護。
敬邀車主與廣大消費者踏入城市中的療癒靜謐一角、體驗奢華放鬆的SPA療程，親身享受Lexus悉心備至的待客之道和Amazing的驚艷動人生活風格。詳細資訊請參考Lexus官網
https://www.lexus.com.tw/news_detail.aspx?nw=525&fn=1。