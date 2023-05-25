持續精進售服能量，裕隆日產2023 NISTEC / NISAC全國技能競賽冠軍出爐！

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裕隆日產汽車長期深耕售後服務，提升顧客滿意，為持續精進服務接待人員及保養維修技師專業能力，5月11日及5月18日舉辦「2023 NISTEC/NISAC全國技能競賽」，NISSAN和INFINITI品牌全國各區經銷公司選派共計48位菁英代表參賽，經過交流與觀摩的專業技能競賽評比，最後由南區經銷公司裕昌汽車勇奪「2023 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」總團體獎冠軍殊榮；日產總部將頒獎技術及服務個人獎冠軍選手，表揚全球夥伴致力提供客戶高標準服務，達到顧客滿意的服務宗旨。
NISTEC / NISAC全國技能競賽 日產總部頒獎冠軍選手
「NISTEC/NISAC全國技能競賽」自1989年起持續舉辦，其宗旨在於提昇技術人員及服務專員水平，提供客戶高標準服務，達到顧客滿意，NISTEC全名Nissan Service Technician Excellence Competency，為NISSAN技術類別競賽，包含車輛診斷維修技術、車身鈑金技術及車身噴塗技術等三項競賽職類；NISAC全名Nissan Service Advisor Excellence Competency，為NISSAN服務類別競賽，包含服務專員客戶應對競賽職類，期望藉由此次競賽，能讓各地服務廠菁英人員相互交流切磋，精進本身職能。
裕隆日產長期深耕售後服務，提升顧客滿意，為持續精進服務接待人員及保養維修技師專業能力，5月11日及5月18日舉辦「2023 NISTEC/NISAC全國技能競賽」，NISSAN和INFINITI品牌全國各區經銷公司選派共計48位菁英代表參賽，經過交流與觀摩的專業技能競賽評比，最後由南區經銷公司裕昌汽車勇奪「2023 NISTEC/NISAC 全國技能競賽」總團體獎冠軍殊榮；日產總部將頒獎技術及服務個人獎冠軍選手，表揚全球夥伴致力提供客戶高標準服務，達到顧客滿意的服務宗旨。
深耕售後服務 提升顧客滿意
裕隆日產蔡文榮總經理表示，裕隆日產重視每一位車主與乘客，以及人、車之間共同經歷的美好生活，透過定期舉辦「NISTEC/NISAC全國技能競賽」，讓所有NISSAN及INFINITI服務體系同仁彼此學習共同精進，並傳達親切、快速、專業、信賴、禮遇的感心及全方位車主體驗服務精神。
雖然目前全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，NISSAN及INFINITI服務廠仍以高標準提供安心保修環境，持續提供車主更優質的產品與服務。藉由辦理NISTEC/NISAC全國技能競賽，深耕售後服務與提升顧客滿意，讓經銷公司第一線服務人員展現專業技術及服務，提供最真誠的關懷，與顧客建立良好信賴關係，達到裕隆日產追求「提升顧客滿意」的目標。