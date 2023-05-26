連BMW都想推Pickup！賓士失敗之後 BMW會成功嗎？

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BMW近日發表了全新的5系列，這輛第八代的車款以純電i5作為先鋒，而這50年來5系列也是品牌當中的中流砥柱，在轎車以及休旅車市場當中，BMW各個級距都有產品可以應對，但是在Pickup皮卡這塊領域，他們沒有相對應的車輛，而近日BMW設計負責人Domagoj Dukec提到：「自從我加入BMW以來，人們一直在要求一輛BMW皮卡」，但是高級的皮卡市場是一個很棘手的問題，先前賓士的X-Class才以失敗收場。
賓士的X-Class在2017年的時候首次亮相，當時是與Nissan合作，使用他們的底盤平台打造更豪華的皮卡，但不到幾年就以失敗告終，X-Class從全球市場當中消失，而在2018年的時候，BMW看著這樣的狀況也排除了製造皮卡的可能性，因為當時世界上只有少數幾個地方可以生產高級皮卡，但現在狀況正在改變，不論是新興品牌Rivina，或者是Toyota、GMC或是福特都升級了他們的皮卡，因此BMW過去認為豪華皮卡只適合在美國的情況已經不一樣了。
而外媒推測BMW與Toyota合作開發Z4/Supra之後，BMW可能會考慮使用Toyota的TNGA-F平台打造皮卡車款，因此你可以想像一輛擁有BMW廠徽的Tacoma亮相，不過BMW先前曾經表示這不是他們想要進行的方向，而BMW曾經在2019年打造了一輛基於X7的皮卡，或許等到X5進行電動化的時候，我們真的會看到電動皮卡的出現，而這可能又將成為另一個BMW贏過賓士的重點了。