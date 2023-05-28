瑪娃颱風動態　中市府籲請農民加強防範

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農業局指出，水稻目前正值抽穗，請農友做好防範稻熱病等相關預防措施。水稻、稻穀如尚未充實，田間可保持較高水位，降低瞬間強降雨對稻株衝擊導致傾斜。天氣晴朗後要立即進行排水，同時注意田區病蟲害發生的狀況；大雨過後水稻若有倒伏狀況，應儘速排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段者儘速收割。
至於正值收穫期農作物部分，大宗蔬菜如甘藍，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，並依市場需求調節出貨；果品若逢連續陰雨天氣，建議加強清園並注意各種病蟲害防治，然仍應注意安全採收期的規定；適逢生育期的瓜果類蔬菜，則應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受強風降雨搖動倒伏；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。
農業局表示，災後防治病蟲害，仍需遵守施藥後安全採收期規定，勿急於搶收蔬果，以確保農作物安全；並於雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。
農業局說，請各區公所密切注意颱風動態並宣導相關防範措施，對於災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，及自行標示田區坐落地段（地號）等。
農業局強調，後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，連同申請文件送公所備查，作為災損認定的佐證參考資料，以兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助的權益。