即期豆漿「廢物變寶物」！她1招全家吃光 婆媽狂讚：食神是妳
富有高蛋白質的豆漿好喝又營養，不少人都非常喜歡，然而近日就有網友表示，自己不小心買太多豆漿結果喝不完，已經面臨過期「必須全部丟掉」的危機，由於不想要浪費，於是她靈機一動把豆漿「從廢物變成寶物」，還讓全家人都買單嚥下肚，貼文引起不少婆媽狂讚，直言「食神是妳！真是太神奇了！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「在好市多買東西就是會遇到一個問題，就是失心瘋買太多，或者實在份量太大根本吃不完，一個不小心東西就快要過期了！最近買這個豆漿深深有感，雖然真的很好喝，但是三大罐保存期限只有一星期，真的是喝不完」。
「無糖的老公小孩都不喜歡喝，一個人真的喝不完」該網友表示「靈機一動用新入手的果乾機，把他們全部烘乾變成豆皮，結果這樣全家人都會吃了，而且自製的豆皮沒有任何添加物，感覺很不錯，煮麵丟下去超方便，弄成豆皮之後放入冰箱一兩週都沒問題，而且烘乾之後也可以直接吃，脆脆的很濃郁的豆漿味道，當小孩零食也很可以！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「竟然還有這招！我家也有果乾機！改天來試試看」、「感覺超級好吃欸，而且沒添加物超健康！」、「食神是妳！這樣你都想得到，好實用喔」、「長知識了，下次豆漿喝不完也用這招」、「我之前也倒掉兩瓶，這招學起來啦」、「我也這樣用過，真的超好吃！拿來煮蛋花湯超配啦」。