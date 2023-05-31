NBA民調／丹佛金塊、邁阿密熱火誰奪冠？總冠軍大預測等你來表態
NBA（National Basketball Association，美國職籃）漫長球季即將走到最終決戰！東、西區兩支冠軍隊伍昨（30）日正式出爐，西區由頭號種子、兩屆年度MVP（最有價值球員）Nikola Jokic領軍的丹佛金塊擊敗洛杉磯湖人晉級，東區則由「士官長」Jimmy Butler率領的邁阿密熱火隊，締造「老八傳奇」成功擊敗大熱門波士頓塞爾提克殺進決賽，究竟誰能笑到最後抱回金盃，冠軍戰將於台灣時間本週五（6/2）正式開打。《NOWnews今日新聞》賽前特別舉行「NBA總冠軍大預測」民調，懂球的你一定要來參加，跟所有球迷說出你心中的想法，看看誰才是最內行的球迷！
記者張勵德/綜合報導
今年NBA季後賽開打以來話題不斷，衛冕軍金州勇士在西區第二輪，就被「詹皇」LeBron James領軍的洛杉磯湖人隊淘汰出局，但湖人隊在西區決賽竟然以0-4遭到丹佛金塊橫掃，讓金塊隊早早就取得總冠軍戰門票。
而東區今年最受矚目的，就是從附加賽一路打上來、以第八種子身份晉級的邁阿密熱火隊，憑藉著Jimmy Butler單核帶隊，搭配一票綠葉球員各司其職，竟然一路過關斬將，先是以4-1爆冷打敗冠軍大熱門密爾瓦基公鹿隊，第二輪又以4-2淘汰紐約尼克。東區決賽對決「綠衫軍」波士頓塞爾提克隊，在外界一片不看好的聲浪中，硬是先贏3場，即便後來又被追平，最終搶七大戰還是頂住壓力擊敗強敵晉級，成為1999年紐約尼克隊之後、第二支締造「老八傳奇」的球隊。
從陣容上來看，Nikola Jokic坐鎮的丹佛金塊，近乎「五門齊」又有完整的板凳陣容，相較傷了兩員大將Tyler Herro和Victor Oladipo的邁阿密熱火隊，金塊隊優勢相當明顯。但熱火隊季後賽一路過關斬將，現階段「精神戰力」近乎達到巔峰，又有冠軍教頭Spoelstra運籌帷幄，也是極有可能再次摔碎所有專家的眼鏡，締造史上第一次的「老八奪冠」，究竟鹿死誰手，場場賽事保證精彩可期，懂球的球迷千萬不能錯過。最重要的是，趕緊上《NOWnews今日新聞》民調來預測吧！
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