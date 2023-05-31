《溟溟》高英軒說了一口「流利日文」 卻因一件事自嘲：真的弱爆
電影《溟溟》今（31）日公開幕後花絮題材篇，由新生代導演陳子揚編劇、執導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、獨立音樂歌手葉穎及實力派演員高英軒領銜主演。以《咒》獲得台北電影獎「最佳男配角」的高英軒，在本片飾演依附日本警官的台灣人，全片以流利日語獻聲演出，但他卻自嘲：「真的弱爆了！」
記者黃雅琪/綜合報導
高英軒在《溟溟》飾演日劇時代的青年，投靠姊姊生前所嫁的日本軍官維生，在姊姊過世後，他只能聽從日本軍官的命令，為取代姊姊位置的女人送便當，把她當作是姊姊的投射，也註定了自己悲劇的命運。
為演出這個角色，高英軒全程展現流利日文，他透露因為小時候喜歡看卡通，聽什麼就講什麼，但比起現在很多年輕人看韓劇學韓文，他笑說：「自己真的弱爆了！」高英軒表示，在拍攝《溟溟》時正同步拍《咒》，沒有足夠的時間好好學日文，只能反覆背誦日文老師的語調與發音。
《溟溟》促成25年同窗好友莫子儀與高英軒，首次在同部電影中合作，高英軒分享原本導演希望他演的角色是莫子儀亦敵亦友的學弟，兩人在天文學領域中相互較勁，但看完劇本後，他認為自己的生活狀態比較接近現在這個角色，因此向導演極力爭取。
被問到沒有和老友莫子儀同框飆戲會不會覺得可惜？高英軒說：「我們從成年到熟齡，已經一路都相伴了，如果因為這樣會惋惜，我就不會去爭取我演出的這個角色了。」