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腦中風復健效果一直不如預期？　「１輔助治療」納健保：效果更加強

腦中風復健效果一直不如預期？　「１輔助治療」納健保：效果更加強
腦中風復健效果一直不如預期？　「１輔助治療」納健保：效果更加強

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「腦中風」不僅是造成台灣成年人失能的常見疾病之一，更名列國人十大死因。而腦中風後常見單側肢體癱瘓、語言障礙等症狀，嚴重者甚至失去工作能力、生活無法自理，對患者本人形成諸多不便之餘，也常為家人帶來許多心理及經濟上的負擔。

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多數腦中風患者錯過黃金治療期　恢復需仰賴長期規律復健

安南醫院神經內科醫師邱于禎解釋，雖說腦中風「超急性期」藉由靜脈血栓溶解劑及腦動脈取栓術等治療方式，有機會搶救腦細胞免於缺血的傷害，以降低腦中風後的嚴重程度，但並不是所有患者都適用這些治療，且多數患者到急診時，都已經超過3小時黃金治療時間了。因此，腦中風後的恢復狀況，最重要的還是仰賴長期且規律的復健。

復健3-6個月是關鍵　不少人成效不如預期

邱于禎醫師表示，腦中風後復健的黃金時期是3至6個月，但許多患者中風多年後仍需持續復健，也有些患者是在中風幾個月後，肌肉力量逐漸恢復了，卻開始出現肌肉痙攣的現象，導致手臂及手指難以伸直、走路腳踝內翻、腳趾捲曲等症狀。

而這些症狀不僅會造成疼痛，也會對生活帶來許多不便，例如腋下及手掌等肢體彎曲處的皮膚難以清潔，進而產生異味甚至皮膚炎、或內翻足導致行走疼痛、容易跌倒等。

肉毒桿菌素注射　減輕不適、加強復健效果

此時，除了傳統復健治療及配戴副木（塑膠支架）等方式，邱于禎醫師舉例，也可以求診神經內科，由專業醫師進一步評估，是否可採肉毒桿菌素注射輔助治療，減輕不適感的同時，還能加強復健效果。

邱于禎醫師補充說明，治療原理是肉毒桿菌素可抑制神經元釋放乙醯膽鹼，進而減弱肌肉收縮的能力，有效放鬆肌肉。而近年健保署已將肉毒桿菌素注射納入給付，符合條件的患者即可申請使用，無疑是腦中風患者的一大福音！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58001

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