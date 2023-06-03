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第一款玩的PC遊戲是什麼？盤點10大經典名作　7、8年級生一定玩過

▲1999年台灣最賣座的電腦遊戲《便利商店》，是許多7年級生必定玩過的經典遊戲。（圖／資料照片）
▲1999年台灣最賣座的電腦遊戲《便利商店》，是許多7年級生必定玩過的經典遊戲。（圖／資料照片）

記者潘毅/綜合報導

娛樂活動從古至今都是社會中不可或缺的一部分，隨著科技發展，也從實體棋類、卡牌逐漸演變到主機、電腦上的電子遊戲。到了千禧年左右時，許多遊戲廠商也看上個人電腦的市場潛力，紛紛推出PC遊戲搶占市場。《NOWnews今日新聞》特別整理出「10款PC遊戲名作」，因先前已經盤點過線上遊戲類型，因此這次以區域聯網或單機遊戲作為主要目標，細數台灣7、8年級生們，必定玩過且難忘的經典遊戲！

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💠台灣玩家都玩過！細數10大PC神作

NO.1：便利商店（1999）
1999年台灣最賣座的電腦遊戲《便利商店》，由遊戲橘子前身「富峰群資訊」所推出，遊戲主打讓玩家可以體驗當便利商店老闆的模擬策略遊戲，開賣價格為299元，當年推出時造成轟動，剛上市兩天就賣破3萬套創下歷史，後續還繼續更新了速食店、火鍋店等資料片，成為許多7、8年級生難忘的一款經典遊戲。

▲1999年台灣最賣座的電腦遊戲《便利商店》，是許多7年級生必定玩過的經典遊戲。（圖／Youtube@mahirmax實況）
▲《便利商店》1999年上市兩天就賣破3萬套創下歷史，有趣的模擬經營玩法也影響後續無數遊戲。（圖／Youtube@mahirmax實況）
而這款經典遊戲，也在近期即將被改編成台劇《便利商店1999》，由港星余文樂及知名影星李李仁，幕後更擁有一群金鐘、金馬資歷團隊操刀，為了就是讓玩家進入時光隧道，回憶當年的感動。

NO.2：CS《絕對武力》系列(1999)

CS《絕對武力》系列也是全球許多玩家第一款接觸的FPS遊戲，1.3版本與1.6版本也都各有不少擁戴者，由於當時網路連線速度不快，因此許多人都會跑到網咖，使用LAN(區域網路)方式進行對戰。

▲CS《絕對武力》系列也是全球許多玩家第一款接觸的FPS遊戲。（圖／資料照）
▲CS《絕對武力》系列也是全球許多玩家第一款接觸的FPS遊戲。（圖／資料照）
NO.3：暗黑破壞神II (2000)
由暴雪娛樂開發的動作角色扮演遊戲《暗黑破壞神》系列，在2000年時推出第二代，當時在台灣推出也掀起全民熱潮，從國中生到社會人士，全部都在刷寶打怪，遊戲交易也相當興盛。2021年暴雪還曾推出4K重製版。

▲《暗黑破壞神》第二代，是許多台灣玩家難以忘懷的回憶。（圖／資料照）
▲《暗黑破壞神》第二代，是許多台灣玩家難以忘懷的回憶。（圖／資料照）
近期暴雪也將推出《暗黑破壞神4》，並在6月2日時讓購買豪華版／終極版的忠實玩家搶先體驗，實況直播平台榜單也被暗黑4全部攻佔，足以見得這個遊戲IP在全球玩家心中的份量。

NO.4：世紀帝國(1997)
世紀帝國系列是一款即時戰略電子遊戲，也是許多7年級生接觸的第一款戰略遊戲，玩家必須在同一張地圖上，操控村民單位進行資源採集，同時也要防範敵人偷襲，最後靠著軍事單位擊潰對手，拿下勝利。而在台灣，世紀帝國二代的配音也是一大經典，女聲由陶晶瑩配音，男聲則由周寧老師擔當，創造出「嗨～肉腳～你們好阿～」等無數經典台詞。

▲《世紀帝國II》。（圖／翻攝世紀帝國II）
▲《世紀帝國II》是許多7年級生接觸的第一款戰略遊戲。（圖／翻攝資料照）
NO.5：大富翁系列(1989)
大富翁系列由台灣大宇資訊公司推出，以桌遊大富翁為雛形，結合各種特殊腳色、道具卡片等等構成的休閒類遊戲。而在許多玩家的心中，1998年推出的《大富翁4》更是經典中的經典。

▲大富翁 4 角色誰最奸詐？網友全都點名「金貝貝」！（圖／翻攝自維基百科）
▲過去有網友發起大富翁 4 角色誰最奸詐？一大票玩家皆點名「金貝貝」！（圖／資料照片）
NO.6：魔獸爭霸3(2002)
魔獸系列是由暴雪娛樂所推出的跨媒體作品，其中在2002年推出的魔獸爭霸3，玩家把自訂戰役的功能發揚光大，在台灣就屬「三國」、「信長」兩款Dota式的地圖最夯。

▲魔獸爭霸3，玩家把自訂戰役的功能發揚光大，創造出「三國」、「信長」系列。（圖／資料照）
▲魔獸爭霸3，玩家把自訂戰役的功能發揚光大，創造出「三國」、「信長」系列。（圖／資料照）
NO.7：美少女夢工廠系列(1992)
美少女夢工場是由日本GAINAX公司推出的養成類遊戲，玩家在遊戲中扮演退役勇者，要照顧天神託付的女孩，要把她從10歲養至18歲，透過期間的選擇改變女兒能力值，更會出現不同結局。

▲美少女夢工廠是很多玩家第一款養成類遊戲。（圖／Stream）
▲美少女夢工廠是很多玩家第一款養成類遊戲。（圖／Stream）
NO.8：LF2(1999)
《小朋友齊打交二》(LF2)是一款2D橫向卷軸動作格鬥遊戲，由香港大學生小熊與浩然合力開發，因為遊戲免費又好玩，推出後在全球範圍受到歡迎，下載次數超過5千萬次。

▲《小朋友齊打交二》推出後在全球範圍受到歡迎，下載次數超過5千萬次。（圖／LF2官網）
▲《小朋友齊打交二》推出後在全球範圍受到歡迎，下載次數超過5千萬次。（圖／LF2官網）
NO.9：仙劍系列(1995)
仙劍奇俠傳系列也是許多人的童年回憶，更是仙俠題材的經典，當年玩家操控李逍遙習武，想要威震江湖，路途中還遇見趙靈兒、林月如等人，進行一場驚心動魄的大冒險，還有玩家甚至玩出「十里坡劍神」等經典事蹟。後續仙劍奇俠傳衍生作品無數，偶像劇、漫畫等，成為仙俠類遊戲的典範。

▲仙劍奇俠傳系列也是許多人的童年回憶，玩家操控李逍遙習武，甚至有超狂玩家在新手地圖練到71級，成為「劍神」。（圖／微博）
▲仙劍奇俠傳系列也是許多人的童年回憶，玩家操控李逍遙習武，甚至有超狂玩家在新手地圖練到71級，成為「劍神」。（圖／微博）
NO.10：風色幻想(1999)
風色幻想是由台灣弘煜科技所製作的戰略角色扮演遊戲系列作，遊戲模式主要為日系戰棋類RPG，在當時許多國產遊戲都在走仙俠風時，成為市場上獨樹一格的存在，遊戲中魔獸系統也是一大特色之一，劇情內容更是許多粉絲讚不絕口的優點。

▲風色幻想是國產的日系戰棋類RPG，劇情內容更是許多粉絲讚不絕口的優點。（圖／Steam）
▲風色幻想是國產的日系戰棋類RPG，劇情內容更是許多粉絲讚不絕口的優點。（圖／Steam）
榮譽提名：接龍、彈珠台、踩地雷、傷心小棧
多數人使用第一台電腦，都是使用微軟Microsoft Windows系統，而系統內部就付有新接龍、彈珠檯、踩地雷、傷心小棧等等遊戲，其中踩地雷最早，在1992年就加入Windows 3.1系統；接龍在1993年加入Windows NT系統內；彈珠台「太空軍校生」則是1995年加入。

多數人使用第一台電腦，都是使用微軟Microsoft Windows系統，而系統內部就附有新接龍等經典遊戲。（圖／wikipedia）
▲多數人使用第一台電腦，都是使用微軟Microsoft Windows系統，而系統內部就附有新接龍等經典遊戲。（圖／wikipedia）

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