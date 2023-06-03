第一款玩的PC遊戲是什麼？盤點10大經典名作　7、8年級生一定玩過

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NO.1：便利商店（1999）
1999年台灣最賣座的電腦遊戲《便利商店》，由遊戲橘子前身「富峰群資訊」所推出，遊戲主打讓玩家可以體驗當便利商店老闆的模擬策略遊戲，開賣價格為299元，當年推出時造成轟動，剛上市兩天就賣破3萬套創下歷史，後續還繼續更新了速食店、火鍋店等資料片，成為許多7、8年級生難忘的一款經典遊戲。
而這款經典遊戲，也在近期即將被改編成台劇《便利商店1999》，由港星余文樂及知名影星李李仁，幕後更擁有一群金鐘、金馬資歷團隊操刀，為了就是讓玩家進入時光隧道，回憶當年的感動。
NO.2：CS《絕對武力》系列(1999)
CS《絕對武力》系列也是全球許多玩家第一款接觸的FPS遊戲，1.3版本與1.6版本也都各有不少擁戴者，由於當時網路連線速度不快，因此許多人都會跑到網咖，使用LAN(區域網路)方式進行對戰。
NO.3：暗黑破壞神II (2000)
由暴雪娛樂開發的動作角色扮演遊戲《暗黑破壞神》系列，在2000年時推出第二代，當時在台灣推出也掀起全民熱潮，從國中生到社會人士，全部都在刷寶打怪，遊戲交易也相當興盛。2021年暴雪還曾推出4K重製版。
近期暴雪也將推出《暗黑破壞神4》，並在6月2日時讓購買豪華版／終極版的忠實玩家搶先體驗，實況直播平台榜單也被暗黑4全部攻佔，足以見得這個遊戲IP在全球玩家心中的份量。
NO.4：世紀帝國(1997)
世紀帝國系列是一款即時戰略電子遊戲，也是許多7年級生接觸的第一款戰略遊戲，玩家必須在同一張地圖上，操控村民單位進行資源採集，同時也要防範敵人偷襲，最後靠著軍事單位擊潰對手，拿下勝利。而在台灣，世紀帝國二代的配音也是一大經典，女聲由陶晶瑩配音，男聲則由周寧老師擔當，創造出「嗨～肉腳～你們好阿～」等無數經典台詞。
NO.5：大富翁系列(1989)
大富翁系列由台灣大宇資訊公司推出，以桌遊大富翁為雛形，結合各種特殊腳色、道具卡片等等構成的休閒類遊戲。而在許多玩家的心中，1998年推出的《大富翁4》更是經典中的經典。
NO.6：魔獸爭霸3(2002)
魔獸系列是由暴雪娛樂所推出的跨媒體作品，其中在2002年推出的魔獸爭霸3，玩家把自訂戰役的功能發揚光大，在台灣就屬「三國」、「信長」兩款Dota式的地圖最夯。
NO.7：美少女夢工廠系列(1992)
美少女夢工場是由日本GAINAX公司推出的養成類遊戲，玩家在遊戲中扮演退役勇者，要照顧天神託付的女孩，要把她從10歲養至18歲，透過期間的選擇改變女兒能力值，更會出現不同結局。
NO.8：LF2(1999)
《小朋友齊打交二》(LF2)是一款2D橫向卷軸動作格鬥遊戲，由香港大學生小熊與浩然合力開發，因為遊戲免費又好玩，推出後在全球範圍受到歡迎，下載次數超過5千萬次。
NO.9：仙劍系列(1995)
仙劍奇俠傳系列也是許多人的童年回憶，更是仙俠題材的經典，當年玩家操控李逍遙習武，想要威震江湖，路途中還遇見趙靈兒、林月如等人，進行一場驚心動魄的大冒險，還有玩家甚至玩出「十里坡劍神」等經典事蹟。後續仙劍奇俠傳衍生作品無數，偶像劇、漫畫等，成為仙俠類遊戲的典範。
NO.10：風色幻想(1999)
風色幻想是由台灣弘煜科技所製作的戰略角色扮演遊戲系列作，遊戲模式主要為日系戰棋類RPG，在當時許多國產遊戲都在走仙俠風時，成為市場上獨樹一格的存在，遊戲中魔獸系統也是一大特色之一，劇情內容更是許多粉絲讚不絕口的優點。
榮譽提名：接龍、彈珠台、踩地雷、傷心小棧
多數人使用第一台電腦，都是使用微軟Microsoft Windows系統，而系統內部就付有新接龍、彈珠檯、踩地雷、傷心小棧等等遊戲，其中踩地雷最早，在1992年就加入Windows 3.1系統；接龍在1993年加入Windows NT系統內；彈珠台「太空軍校生」則是1995年加入。