跳脫傳統風格！英蓋爾引進西班牙AIREM空靈酒莊單一麥芽威士忌
過往國內進口的威士忌大多以蘇格蘭、愛爾蘭、美國或是日本等大產區為主，位於台中的英蓋爾精品洋酒，近期獨家引進來自西班牙空靈酒莊AIREM旗下單一麥芽威士忌系列，酒廠除了使用源自內華達山脈上的融雪所匯集的天然泉水作為蒸餾用水，製作出潔淨且風味飽滿的酒質，威士忌更是均使用桶齡平均約20年以上的首批西班牙PX雪莉橡木桶中陳年，對於國內雪莉桶威士忌的愛好者來說，多了不一樣的新選擇。
家庭消費中心/綜合報導
一提起西班牙最具代表性的酒款，大多數人的第一印象，或許是適合用來搭配各式甜點的雪莉酒，但創立於2001年的AIREM空靈酒莊，由於位處西班牙南部的格拉納達（GRANADA），坐擁內華達山脈融雪所匯集的泉水，在如此得天獨厚的地理條件之下，使用堪稱西班牙最純淨的水源作為蒸餾用水，以及卡斯提亞區（CASTLE）的有機皮爾森麥芽（PILSNER MALT）等優質原料，經過100%純手工打造的銅製蒸餾器後，其釀製而成的威士忌擁有純淨酒質且風味飽滿。
加上AIREM空靈酒莊旗下一系列的威士忌，均存放在桶齡平均約20至40年的首批西班牙PX雪莉橡木桶中陳年至少15年，雪莉桶威士忌特有的果香氣與尾韻的甜味，以及如琥珀般的沉穩色澤與豐美變化，造就出各式跳出傳統框架，令人為之驚豔的單一麥芽西班牙威士忌。
去年英蓋爾精品洋酒曾獨家引進AIREM空靈酒莊旗下多款限量版客製化前標單一麥芽威士忌原酒，一推出隨即售罄，此次再度引進15年、16年與17年等三款不同年份的單一麥芽威士忌，皆是採用雙重蒸餾法製作後存放在桶齡超過20年的西班牙PX雪莉橡木桶中陳年，並使用來自華達山脈上的融雪所匯集的泉水調配至最佳的酒精濃度，風味充滿雪莉果香、PX雪莉酒與細膩的牛奶糖甜香馥郁。