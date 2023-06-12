台灣平價火鍋「CP值代表」？這家開14年生意嚇嚇叫：240元吃超飽

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「覺得很高，食材品質不錯，份量也可以，還有冰沙可以喝！」、「CP值真的超級高，小聚餐很適合」、「我覺得在台北一堆平價火鍋店來說CP值很高，單點點爆都沒超過600，王品唯一最友善的店家了哈哈哈」、「覺得CP值超高，因為菜盤很讚肉的品質也不錯，湯好喝飲料好喝，醬料也很齊全」、「還是心中最強平價火鍋」、「一個禮拜吃個兩三次是沒問題的」、「稱霸10幾年了吧，價格太佛了，200多吃很飽」。
除了價格之外，冬瓜檸檬冰沙一直都是石二鍋的招牌，有老饕在冬天也要到店內喝上一杯才過癮！不過也有不少人表示吃完之後火鍋味會非常重，加上「排隊太久」所以也要計算時間成本，有些人不見得願意想要等待那麼久的時間。
事實上，根據i-Buzz網路聲量過去統計，台灣前十大連鎖火鍋店的排名，其中前三名依序為「石二鍋」、「築間幸福鍋物」以及「千葉火鍋」，三家都是以中價位為特色，其中石二鍋是台灣王品集團旗下的一家連鎖火鍋品牌，創立於2009年，從開業至今人氣都還是紅不讓，整體價格落在240元至340元不等，不分平假日，只要是用餐時間總是有滿滿人潮！說是台灣平價火鍋的代表當之無愧。