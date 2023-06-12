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台灣平價火鍋「CP值代表」？這家開14年生意嚇嚇叫：240元吃超飽

▲台灣人真的非常愛吃鍋！不論冬天還是夏天，火鍋店的生意都是嚇嚇叫。（示意圖/Pixabay）
▲台灣人真的非常愛吃鍋！不論冬天還是夏天，火鍋店的生意都是嚇嚇叫。（示意圖/Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人真的非常愛吃鍋！不論冬天還是夏天，火鍋店的生意都是嚇嚇叫，而撇除吃到飽的火鍋餐廳之外，平價火鍋一直都是不少老饕的最愛。近日，就有網友好奇「石二鍋整體來看算是平價火鍋嗎？」貼文引發熱議，不少人認為當今可以算是「數一數二的佛心店家」。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「大家覺得石二鍋整體來說是平價火鍋嗎？兩三百元就可以爽吃王品集團，以平價火鍋的標準來看的話，石二鍋的CP值高不高？」

▲網友討論「石二鍋是不是平價火鍋」，引起不少人讚賞。（圖/Dcard）
▲網友討論「石二鍋是不是平價火鍋」，引起不少人讚賞。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛回應「覺得很高，食材品質不錯，份量也可以，還有冰沙可以喝！」、「CP值真的超級高，小聚餐很適合」、「我覺得在台北一堆平價火鍋店來說CP值很高，單點點爆都沒超過600，王品唯一最友善的店家了哈哈哈」、「覺得CP值超高，因為菜盤很讚肉的品質也不錯，湯好喝飲料好喝，醬料也很齊全」、「還是心中最強平價火鍋」、「一個禮拜吃個兩三次是沒問題的」、「稱霸10幾年了吧，價格太佛了，200多吃很飽」。

除了價格之外，冬瓜檸檬冰沙一直都是石二鍋的招牌，有老饕在冬天也要到店內喝上一杯才過癮！不過也有不少人表示吃完之後火鍋味會非常重，加上「排隊太久」所以也要計算時間成本，有些人不見得願意想要等待那麼久的時間。

▲至今已經開業14年的石二鍋人氣還是非常高，其親民的價格就能享受頂規服務。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲至今已經開業14年的石二鍋人氣還是非常高，其親民的價格就能享受頂規服務。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
事實上，根據i-Buzz網路聲量過去統計，台灣前十大連鎖火鍋店的排名，其中前三名依序為「石二鍋」、「築間幸福鍋物」以及「千葉火鍋」，三家都是以中價位為特色，其中石二鍋是台灣王品集團旗下的一家連鎖火鍋品牌，創立於2009年，從開業至今人氣都還是紅不讓，整體價格落在240元至340元不等，不分平假日，只要是用餐時間總是有滿滿人潮！說是台灣平價火鍋的代表當之無愧。

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