前助理下班遇性騷要他道歉　陳其邁：遺憾、自責、道歉

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發文者並指出，「身上的傷口容易癒合，但我的精神狀況卻陷入泥沼，每天都好想好想割掉我的右乳，它髒掉了，連我自己都不敢碰，我好想把它割下來丟掉」。
大概兩個禮拜後，她接到鄭姓助理電話「委員要妳到辦公室辦離職手續」，一頭霧水的強打精神致電委員問是什麼情況，委員冷冰冰回「辦公室好幾個助理都希望妳離職」我問他「請問是哪些人？」他不耐煩説「反正很多人都不希望妳回來啦」。之後，鄭姓助理更打來補刀「委員說這個月薪水誤撥了，請妳歸還」。
但Po文一出立即引起正反意見，有人覺得身為民意代表應該有同理心，逼離職就是加害者；但也有不少人認為看完很多疑點，認為陳其邁與性騷無關，離職與性騷不一定有關係，頂多算是勞資糾紛。
對此高雄市長陳其邁今（12）日回應指出，這件事是在1998年，是25年前的事情，當時有一位助理因為下班回家途中有發生一些事情，當時大家都覺得非常遺憾，當然作為當時的老闆，他心裡也非常自責，也道歉，其實這個心情到現在都是一樣，自己的員工助理發生了事情，都是覺得非常的自責，當然就整個事情來說，對當事人的心情我們是感同身受，真的是非常抱歉。
但陳其邁也說，發文者敘述的內容跟當時的狀況是有一些出入，當時除了就醫及後續的處理，也立刻的由助理護送她回家，休息了大概兩個多月的時間，因為有一些工作的狀況，後來才辦理離職，因為是選後的時候才離職，所以9月發生到選後應該已經是當年12月的時間，大概有2個多月的時間，不是發文所說的2個禮拜。其他的話，因為現在在總質詢，他會請助理去拼湊一下、還原一下當時發生的狀況。
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