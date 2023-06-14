高市響應國際反毒日 紙風車《拯救浮士德》前進鳳翔國中
高雄市政府毒品防制局為強化青少年及校園反毒宣導，近2年持續與兆豐銀行文教基金會攜手合作，已邀請紙風車反毒戲劇列車前進高雄市8所國中及岡山區大型戶外演出，均獲得熱烈迴響。毒防局今年響應626國際反毒日，安排至鳳山區鳳翔國中進行紙風車反毒戲劇宣導，透過深受大小朋友喜愛的活潑互動反毒戲劇《拯救浮士德》，故事敘述學生浮士德為了滿足自身慾望，將靈魂出賣給歐洲民間古老傳說中的魔鬼，以得到更高魔幻力量，巧妙將吸毒隱喻與魔鬼交易，稍有不慎就可能墮落地獄，以提升青少年反毒知能。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局局長林瑩蓉致詞表示，為響應626國際反毒日，特別安排校園反毒活動，主要強調反毒從教育及校園扎根的重要性，反毒也是家長最關心的議題，毒防局希望以紙風車擅長的反毒戲劇傳達勇敢拒絕毒品、遠離毒品的反毒意識給青少年，建立正確防毒觀念。也特別感謝兆豐銀行文教基金會長期熱心贊助支持毒防局的反毒公益活動，發揮企業社會責任優良典範。
兆豐銀行鳳山分行經理趙惠如致詞表示，希望透過紙風車劇團趣味詼諧的反毒戲劇演出，讓青少年了解毒品危害，讓毒品遠離校園。
鳳山區公所區長石慶豐、鳳山區里長趙志成主席率領11位里長、立委許智傑、議員陳慧文、張漢忠、黃捷、鄭安秝、李雅靜、鍾易仲等服務團隊均出席支持這場反毒宣導活動。