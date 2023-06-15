警察節辛苦了！全台5位「女神級」警員大特搜　所長撞臉梁詠琪

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今年6月5日時，彰化縣警局進行警官調動，而溪湖媽厝派出所的新所長就是擁有「警界梁詠琪」美名的黃衣淳，現年30歲的她是警專30期畢業，從小就被父母精心栽培，更在2016年時因為美貌一度爆紅，而黃衣淳近期晉升所長的美照，也再次引發熱議。
NO2：「警界徐懷鈺」余珮毓
今年4月7日時，台中市一位男童的單車「落鏈」，恰巧女警余珮毓與同仁巡邏經過，她更不顧鍊條油汙會髒手，直接幫男童修好單車，事件曝光後，余珮毓獲得廣大網友讚賞，更因為其美貌而被譽為「警界徐懷鈺」。
NO3：「重機女神」林思妤
林思妤為松山交通分隊的警員，在2022年時曾配合拍攝預防犯罪宣導影音，沒想到因為其中一張騎乘警用重機的回眸照而爆紅。而林思妤也在今年的母親節帶著兒子登上「臺北波麗士」粉專，幸福照片再度融化眾多網友。
NO4：「萬丹女神」林孝芸
林孝芸任職於屏東分局，過去因為高顏值，而被封為「萬丹女神」，過去她受訪時也分享，自己曾在服務業上班過，後來聽取家人建言報考警專，不過警察的工作也十分辛勞。而平時她也最喜歡登山運動，時常在臉書上心得分享。
榮譽提名：「最美女警」王若維
被封為「全台最正女警」之一的桃園市警察王若維，在今年1月正式卸下警察制服，在IG分享最後警服美照，並坦言「成為一名警察的夢想我完成了」。
王若維也告訴《NOWnews今日新聞》說，她從警3年留下許多珍貴回憶，目前自已創業開美睫工作室，「即使未來沒有了這身制服，但我知道我的初衷沒有變過」。