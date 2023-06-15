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警察節辛苦了！全台5位「女神級」警員大特搜　所長撞臉梁詠琪

▲今（15）日是台灣一年一度的警察節，但許多員警仍在各自崗位上努力維護社會安全，目前警界也有越來越多表現優異的女性警員。（圖／合成資料照）
▲今（15）日是台灣一年一度的警察節，但許多員警仍在各自崗位上努力維護社會安全，目前警界也有越來越多表現優異的女性警員。（圖／合成資料照）

記者潘毅/綜合報導

今（15）日是台灣一年一度的警察節，但許多員警仍在各自崗位上努力維護社會安全。現在的警界也有越來越多表現優異的女性警員，除了表現出眾之外，也很常因為美貌而登上媒體版面。對此，《NOWnews今日新聞》也特搜出，近幾年來曾登上媒體版面的5位女神級警員，看她們穿上制服執勤的英姿吧！

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▲黃衣淳擁有「警界梁詠琪」美名。（圖／黃衣淳臉書）
▲黃衣淳擁有「警界梁詠琪」美名。（圖／黃衣淳臉書）
NO1：「警界梁詠琪」黃衣淳

今年6月5日時，彰化縣警局進行警官調動，而溪湖媽厝派出所的新所長就是擁有「警界梁詠琪」美名的黃衣淳，現年30歲的她是警專30期畢業，從小就被父母精心栽培，更在2016年時因為美貌一度爆紅，而黃衣淳近期晉升所長的美照，也再次引發熱議。

▲黃衣淳近期晉升所長的美照，也再次引發熱議。（圖／彰化縣警察局溪湖分局）
▲黃衣淳近期晉升所長的美照，也再次引發熱議。（圖／彰化縣警察局溪湖分局）
NO2：「警界徐懷鈺」余珮毓

今年4月7日時，台中市一位男童的單車「落鏈」，恰巧女警余珮毓與同仁巡邏經過，她更不顧鍊條油汙會髒手，直接幫男童修好單車，事件曝光後，余珮毓獲得廣大網友讚賞，更因為其美貌而被譽為「警界徐懷鈺」。

▲女警余珮毓因為其美貌而被譽為「警界徐懷鈺」。（圖／IG@yuakina）
▲女警余珮毓因為其美貌而被譽為「警界徐懷鈺」。（圖／IG@yuakina）
NO3：「重機女神」林思妤

林思妤為松山交通分隊的警員，在2022年時曾配合拍攝預防犯罪宣導影音，沒想到因為其中一張騎乘警用重機的回眸照而爆紅。而林思妤也在今年的母親節帶著兒子登上「臺北波麗士」粉專，幸福照片再度融化眾多網友。

▲林思妤為松山交通分隊的警員，因一張騎乘警用重機的回眸照而爆紅。（圖／台北波麗士）
▲林思妤為松山交通分隊的警員，因一張騎乘警用重機的回眸照而爆紅。（圖／台北波麗士）
NO4：「萬丹女神」林孝芸

林孝芸任職於屏東分局，過去因為高顏值，而被封為「萬丹女神」，過去她受訪時也分享，自己曾在服務業上班過，後來聽取家人建言報考警專，不過警察的工作也十分辛勞。而平時她也最喜歡登山運動，時常在臉書上心得分享。

▲林孝芸任職於屏東分局，過去因為高顏值，而被封為「萬丹女神」。（圖／屏東縣政府警察局官網）
▲林孝芸任職於屏東分局，過去因為高顏值，而被封為「萬丹女神」。（圖／屏東縣政府警察局官網）
榮譽提名：「最美女警」王若維

被封為「全台最正女警」之一的桃園市警察王若維，在今年1月正式卸下警察制服，在IG分享最後警服美照，並坦言「成為一名警察的夢想我完成了」。

▲全台最正女警王若維今年1月正式脫下警察制服，轉行當美睫師。（圖／王若維提供）
▲全台最正女警王若維今年1月正式脫下警察制服，轉行當美睫師。（圖／王若維提供）
王若維也告訴《NOWnews今日新聞》說，她從警3年留下許多珍貴回憶，目前自已創業開美睫工作室，「即使未來沒有了這身制服，但我知道我的初衷沒有變過」。

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