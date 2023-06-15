小賴與他關小房間冒「喘氣聲」！未婚妻傻眼 狂問在幹嘛
小賴（賴晏駒）推出全新舞曲〈Boy Toy〉，該曲由張暐弘、嚴云農聯手量身打造，在錄音時，因為歌曲後面有一個「啊」的喘氣聲，小賴與製作人張暐弘就關起門來，嘗試錄製各式各樣不同情緒的喘氣聲，沒想到此舉卻引來門外張暐弘未婚妻文慧如「關心」，笑虧他們在裡面幹嘛。
記者吳雨婕/綜合報導
小賴新專輯首波主打〈Boy Toy〉由張暐弘、嚴云農操刀，小賴透露，這首歌他一收到張暐弘的demo就愛不釋手，在歌曲的詮釋上更是得心應手，不到3個小時就錄製完成；錄音過程中也有令人捧腹大笑的時刻，小賴在配唱時，因為歌曲後面有一個「啊」的喘氣聲，他與張暐弘關起門，嘗試錄製各種不同情緒的喘氣聲，沒想到差點鬧出烏龍，被門外張暐弘的未婚妻文慧如關切。
為了搭配重拍的音樂曲風，小賴在造型上大走邪魅的女王風格，黑暗詭譎的華麗視覺，MV串連成線美得令人目不暇給。他透露〈Boy Toy〉這首歌是在去年底拍攝，原本新專輯年初預計要發行，但向來在造型上毫不手軟的他，這次更是發狠連換9套絕美女王造型，還給了造型師預算無上限的設計空間，沒想到一路拍攝下來費用嚴重超支，造成專輯延宕至今才發行。
MV有一幕小賴以一身黑暗華麗的黑魔女訂製服造型現身，他整個人升至2層樓高，延伸至地面的黑色天幕裙擺霸氣十足，為了呈現超立體效果，導演又在裡面加了二個箱子，一個重心不穩小賴就可能會掉下去，好幾度都讓他雙腳發抖站不住，在這個戰戰兢兢的時刻，團隊也做了最安全措施，不但在他身上吊鋼絲Hold住身體，長裙下還有二個壯漢抓住他的雙腳以防止他掉落，讓他大喊：「好險，不然真的腳軟。」