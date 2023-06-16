當心「粽」三高　五款創意蔬果粽健康少負擔

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國民健康署吳昭軍署長表示，世界衛生組織指出不健康飲食為非傳染病重要危險因子之一，足量的蔬果攝取有助於預防心臟疾病、癌症、糖尿病和肥胖等慢性疾病。在端午節前夕，特別邀請主廚陳之穎，運用在地、當季蔬果，融合了法式料理前菜手法、日式茶泡飯及夏季手搖飲品等概念，設計了多款粽子創意吃法，巧妙的將異國風味和台灣味結合在一起，讓端午節吃出新意和健康。
包含使用當季且富含膳食纖維的的筍子、絲瓜，搭配鮮蝦、美生菜、豆腐和粽子等食材的夏季鮮蔬捲粽，減少粽子的油膩感，足夠的膳食纖維也可避免腸胃道的不適。而焗烤番茄鑲肉粽以番茄為盅，加入黃甜椒、毛豆、紫蘇、起司和肉粽焗烤，有助於茄紅素及β胡蘿蔔素的吸收。
凱撒粽沙拉則使用羅曼生菜、小黃瓜丁、蘋果丁、堅果、雞肉，拌入凱撒沙拉醬、撒上粽丁。粽丁可將北部粽捏小塊，加以氣炸酥脆，取代麵包及培根。粽子茶泡飯將粽子與石斑魚、台灣鯛等國產漁品、各種菇類、海苔和綠茶結合在一起，營造出獨特的茶香口感，菇類富含植物性蛋白質、膳食纖維、維生素B群和多醣體。鹼粽QQ水果茶以鹼粽為基底，搭配新鮮的芒果、鳳梨、蘋果、百香果和紅茶，水果富含維生素C及膳食纖維，以水果的自然甜味取代糖，是一款清涼解暑又具有咀嚼口感的夏季飲品。
國民健康署提醒民眾應掌握「分享不過量」、「搭配蔬果才均衡」、「少醬料少負擔」的吃粽小技巧，也鼓勵民眾參考創意吃法，並運用「我的餐盤」均衡飲食的口訣和手勢，讓端午節吃粽子變得有趣、均衡又健康。即日起，國民健康署邀請大家發揮創意，發想更多粽子新吃法，只要於活動期間上傳粽子創意吃法至國民健康署食在好健康臉書，就有機會獲得好禮。