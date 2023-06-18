台灣面臨大缺工潮「仍有人待業」？上班族戳破殘酷真相：不值得啊

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這讓原PO相當困惑，並提出論點「真的想賺錢，畢業潮不可能待業和缺工，也許是因為大學學歷太容易取得，不想做又累又流汗的工作。」
但論點曝光後，卻引發大批上班族反駁，認為最大問題出在薪資與工作內容「缺的是低薪勞工，去領基本工資還不如在家睡覺，反正一天也沒花多少錢，跑個幾單熊貓就夠一天生活費了」、「不值得啊，累得要死，很多缺工產業業只願意給基本薪資」、「版上都說餐飲3-4萬，那為什麼還大缺工？納因為中南部還是一堆28k，不信去查。之前在吃飯時，親耳聽到隔壁困惑說: 為什麼28k飲料店就是請不到人，明明比基本薪資高了啊」、「講這麼多原因不就一個，雇主願意提高薪資，想趕人走對方都不願意吧？還愁找不到人嗎？」、「缺工就是福利不夠好啊，看是要上漲或是繼續缺，這樣也不錯，變向罷工，看是老闆先受不了還是待業的受不了」。
事實上在近年6月畢業季到來時，104人力銀行就統計，目前該網站上共有107.8萬個職缺，其中更有不少相當歡迎新鮮人，前三大產業依序為住宿/餐飲服務業9.3萬個、批發/零售/傳直銷業8.9萬個、電子資訊/軟體/半導體業7.7萬個職缺。
而年輕人最重視的工作條件中，有78%人在意「工作與生活平衡」，第二則是「找到一件喜歡的事，全然付出，做得值得尊敬」，69%人很重視，再來則有65%人重視「錢多」這件事。