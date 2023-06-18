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台灣面臨大缺工潮「仍有人待業」？上班族戳破殘酷真相：不值得啊

▲近幾年來台灣受到少子化、資金回流等影響，部分產業面臨嚴重的缺工問題。（示意圖／pixabay）
▲近幾年來台灣受到少子化、資金回流等影響，部分產業面臨嚴重的缺工問題。（示意圖／pixabay）

記者潘毅/綜合報導

近幾年來台灣受到少子化、資金回流等影響，部分產業面臨嚴重的缺工問題，據人力銀行最新統計，六月全站計有超過107.8萬個職缺。不過卻有網友疑惑表示，「為何職缺這麼多，卻還有許多待業者找不到工作？」貼文掀起熱議，許多上班族也揭露殘酷關鍵。

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近期一位商科畢業的男網友在論Dcard上指出「我畢業後沒有進業界，投入不用相關學歷的營造業，南北工地跑」。但同時他也看到近期有許多產業，甚至員工缺到需要找里長協調「年輕人很多寧可在家待業滑手機、逛商圈，也不願來商場、餐飲、工地等勞力型行業」。

這讓原PO相當困惑，並提出論點「真的想賺錢，畢業潮不可能待業和缺工，也許是因為大學學歷太容易取得，不想做又累又流汗的工作。」

▲近期全台營造業缺工現象頻傳，不少建商也認為起因是「台積電」建廠給出更高待遇導致。（示意圖／翻攝Pexels）
▲近年台灣的營造、餐飲業等等產業，都面臨嚴重缺工問題。（示意圖／翻攝Pexels）
但論點曝光後，卻引發大批上班族反駁，認為最大問題出在薪資與工作內容「缺的是低薪勞工，去領基本工資還不如在家睡覺，反正一天也沒花多少錢，跑個幾單熊貓就夠一天生活費了」、「不值得啊，累得要死，很多缺工產業業只願意給基本薪資」、「版上都說餐飲3-4萬，那為什麼還大缺工？納因為中南部還是一堆28k，不信去查。之前在吃飯時，親耳聽到隔壁困惑說: 為什麼28k飲料店就是請不到人，明明比基本薪資高了啊」、「講這麼多原因不就一個，雇主願意提高薪資，想趕人走對方都不願意吧？還愁找不到人嗎？」、「缺工就是福利不夠好啊，看是要上漲或是繼續缺，這樣也不錯，變向罷工，看是老闆先受不了還是待業的受不了」。

事實上在近年6月畢業季到來時，104人力銀行就統計，目前該網站上共有107.8萬個職缺，其中更有不少相當歡迎新鮮人，前三大產業依序為住宿/餐飲服務業9.3萬個、批發/零售/傳直銷業8.9萬個、電子資訊/軟體/半導體業7.7萬個職缺。

而年輕人最重視的工作條件中，有78%人在意「工作與生活平衡」，第二則是「找到一件喜歡的事，全然付出，做得值得尊敬」，69%人很重視，再來則有65%人重視「錢多」這件事。

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