反送中口號及歌曲均被禁　學者：港府圖控制網路

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這次是2020年中「港區國安法」實施後，港府首次申請禁制令禁止歌曲傳播，隨即引起外界關注香港會否變成像中國大陸設有網路「防火牆」。
港府的做法與此前禁制一些訊息傳播，直接對涉事人提出檢控的做法不同。
如男子唐英傑在2020年7月1日駕駛插有「光時」（光復香港，時代革命）口號旗幟的機車，期間疑衝向警員，法庭裁定唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成立，判囚9年，是香港首名國安法被定罪者。
當時法官指稱，「光時」口號帶有分裂國家和鼓吹港獨的意圖。從此，「光時」這句2019年「反送中」運動口號的傳播也受壓制。
2020年法院判發布羊村繪本系列的香港言語治療師公會5人，串謀發布煽動刊物罪名成立，各判囚19個月。自此羊村繪本因屬煽動性刊物，不能發布。
香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯向中央社表示，港府向法庭申請禁制令禁止傳播「榮光」，主要是找不到歌曲的負責人，不能像「光時」口號或羊村案可向個別人士提出檢控。
他表示，港府這次嘗試用申請禁制令的手法如果行得通，日後便多一個手段來處理它認為有「潛在危害國家安全風險」的訊息。
李立峯相信，從港府的角度，若有訊息是危害國家安全，不論是書籍或歌曲，都會出手壓制。迄今所見，壓制的方法是提出檢控、申請禁制令，甚至只要是官員發表一些言論，釋放一些訊號而在社會造成無形壓力，產生自我審查的效果，都可遏止相關訊息繼續傳播，又或者最少令一些敏感訊息減少傳播。
他說，這次法庭還未批准禁制令，「榮光」已在多個網路平台被下架，可能已達到港府局部控制網路資訊的效果。
他認為，3年前「港區國安法」實施時，香港社會猜測港府會否「封網」，即將香港納入中國大陸的網路「防火牆」，連臉書或Youtube等不能瀏覽。
他相信，目前港府不想利用此極端手法，因為「封網」會切斷與國際聯繫，影響香港作為國際金融中心的地位，甚至隨時嚇怕外資。港府在實行政治及社會管控下，也要顧全大局，所以目前只限制與社會運動有關的內容。
另有不願透露姓名的學者表示，「榮光」事件複雜之處是涉及美國科技巨擘谷歌（Google），港府多次指責谷歌搜尋引擎結果將「榮光」錯誤標示為「國歌」，要求谷歌處理，但不得要領，逐向法庭申請禁制令。
該學者指，事件後續發展要視乎法庭是否頒布禁制令、禁制範圍，以及谷歌如何回應。目前北京政府將國家安全放在首位，若它認為最終達不到其想要的效果，可能會採取更徹底的行動。
香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛向中央社表示，港府目前的處理大方向是緊貼中國大陸，「每一次出手要有殺雞儆猴的作用」，又加強官方對「反送中」運動的「定性」。
他指出，港府以國家安全之名開始的審查制度涉及文化、教育、新聞、傳媒、研究工作及活動，若「榮光」獲法庭批出禁制令，之後執法部門大可以此次作為先例：「如果不合作，就去申請禁制令」，「誰有氣力和金錢與政府抗辯」？
陳家洛又指，比港府申請禁制「榮光」令人更不安的，是社會缺乏對使用權力的制衡。（編輯：邱國強）1120618