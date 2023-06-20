前輔導長內內轉當成人直播主！5.6萬人搶看「抖內金額」曝光了

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她五月初加入成人直播平台，目前一個禮拜直播兩次，首次直播兩小時就吸引5.6萬名觀眾，獲得近8萬元打賞，甚至一度因觀眾太多而當機，而當天錄影內內收到綠色比基尼改運，現場立刻換上，展現好身材，但她笑說其實自己和軍中比有差，特別是在體能上。
謝忻話題不斷，但大多是不好新聞，特別是最近爬山失聯近二個小時，她表示因為自己有很多爬山經驗，之前跟其他藝人一起挑戰台灣百岳，當時她想說自己走得慢，不要拖累大家，就跟其他2名同伴提前10分鐘登山，但因為其他山友都未出現，發現自己走錯路，造成原隊伍的同伴驚慌失措，後來知道同行卞慶華甚至出動空拍機來找人，但當下謝忻在唱歌，完全沒注意到空拍機，到最後一群人就在山谷間呼喊她名字，所有人在另一個山頭咒罵她，命理專家尹森就表示謝忻今年的流年就是犯小人的運勢，7、8月應該很多事情都過了，下半年有機會慢慢比較順，而謝忻這藝名被評30分，不會為自己帶來好運，老師還送她一塊紅磚頭，叫開運紅磚頭，謝忻笑說：「你信不信我會帶它在身邊一個禮拜。」
而蘿莉塔現在有孕在身，尹森老師就說現在是她運勢最好的時間，而她最近官司纏身、假新聞、意外懷孕、旅遊不順、合約取消，沒一件好事，她表示最荒謬的就是訂月子中心，當時覺得價格地點都很OK，工作人員都很熱情，還說先幫蘿莉塔保留，但最後一直沒消息，一問回說已經滿了，讓她很傻眼，就趕緊找別間，「我找了整整一個月，一直到前幾天才找到」。