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前輔導長內內轉當成人直播主！5.6萬人搶看「抖內金額」曝光了

▲最近運勢不太順遂的女藝人蘿莉塔（左2）、謝忻（左3）和內內（右3）近日受邀上節目《辣個女生》。（圖／三立提供）
▲最近運勢不太順遂的女藝人蘿莉塔（左2）、謝忻（左3）和內內（右3）近日受邀上節目《辣個女生》。（圖／三立提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人謝忻、蘿莉塔和內內近日受邀上節目《辣個女生》，在「話題人物年中改運」主題中，專家們幫忙她們改運，並提供觀眾朋友們開運、端午節招財的祕技。而前輔導長內內因私密片外流遭國軍撤職，轉戰直播平台，首次直播兩小時就吸引5.6萬名觀眾，「抖內金額」則接近8萬元，甚至一度因觀眾太多而當機，而當天錄影她收到綠色改運比基尼，也立刻換上，展現好身材。

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直播主內內最近是新聞人物，不只私密片外流、撤職離營、懲處罰錢、慘遭騷擾、朋友遠離，還不斷被炎上，她說：「退伍金沒拿成，還得罰錢。當初跟國軍簽約3年，我差四個月期就滿了，原本可以拿退伍金大概20多萬，但因為提早離開，所以扣一扣只拿到保險金6萬。」當影片外流事件發生後，成人平台老闆希望她去當直播主，一開始內內以為是詐騙，後來知道他們是希望內內能以過來人身分提醒大家應該怎麼做。

▲內內（右）收到綠色比基尼改運，謝忻（左）則在節目中還原當時爬山失聯意外的過程。（圖／三立提供）
▲內內（右）收到綠色比基尼改運，謝忻（左）則在節目中還原當時爬山失聯意外的過程。（圖／三立提供）
她五月初加入成人直播平台，目前一個禮拜直播兩次，首次直播兩小時就吸引5.6萬名觀眾，獲得近8萬元打賞，甚至一度因觀眾太多而當機，而當天錄影內內收到綠色比基尼改運，現場立刻換上，展現好身材，但她笑說其實自己和軍中比有差，特別是在體能上。

謝忻話題不斷，但大多是不好新聞，特別是最近爬山失聯近二個小時，她表示因為自己有很多爬山經驗，之前跟其他藝人一起挑戰台灣百岳，當時她想說自己走得慢，不要拖累大家，就跟其他2名同伴提前10分鐘登山，但因為其他山友都未出現，發現自己走錯路，造成原隊伍的同伴驚慌失措，後來知道同行卞慶華甚至出動空拍機來找人，但當下謝忻在唱歌，完全沒注意到空拍機，到最後一群人就在山谷間呼喊她名字，所有人在另一個山頭咒罵她，命理專家尹森就表示謝忻今年的流年就是犯小人的運勢，7、8月應該很多事情都過了，下半年有機會慢慢比較順，而謝忻這藝名被評30分，不會為自己帶來好運，老師還送她一塊紅磚頭，叫開運紅磚頭，謝忻笑說：「你信不信我會帶它在身邊一個禮拜。」

而蘿莉塔現在有孕在身，尹森老師就說現在是她運勢最好的時間，而她最近官司纏身、假新聞、意外懷孕、旅遊不順、合約取消，沒一件好事，她表示最荒謬的就是訂月子中心，當時覺得價格地點都很OK，工作人員都很熱情，還說先幫蘿莉塔保留，但最後一直沒消息，一問回說已經滿了，讓她很傻眼，就趕緊找別間，「我找了整整一個月，一直到前幾天才找到」。

▲內內（左）現場立刻換上綠色比基尼，展現傲人身材。（圖／三立提供）
▲內內（左）現場立刻換上綠色比基尼，展現傲人身材。（圖／三立提供）

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